Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Hamdy Elshantoury est nommé directeur commercial de Nissan France

Publié le 24 février 2026

Par Robin Schmidt
2 min de lecture
Le constructeur nippon annonce la nomination de Hamdy Elshantoury au poste de directeur commercial France. Sous la direction de Richard Tougeron, patron de la filiale hexagonale, il aura notamment pour mission de soutenir la croissance de Nissan.
Hamdy Elshantoury vient d'être nommé directeur commercial de Nissan France. ©Nissan

Hamdy Elshantoury est le nouveau directeur commercial de Nissan France. Il rejoint ainsi le comité de direction de la filiale française et reportera donc directement à Richard Tougeron, son directeur général.

 

Nissan AMIEO revoit son organigramme

 

À la tête du département des ventes, désormais élargi au développement et à la performance réseau, Hamdy Elshantoury aura, entre autres, pour mission de soutenir l’ambition de croissance de Nissan en France.

 

Ingénieur de formation, Hamdy Elshantoury possède plus de 20 ans d’expérience dans l’automobile, en France comme à l’international. Après plusieurs postes stratégiques chez de grands constructeurs, il rejoint successivement Infiniti puis Nissan, entre 2010 et 2019, où il évolue au sein des équipes européennes et françaises. Il poursuit ensuite son parcours au sein de marques premium.

 

Nissan anticipe une perte annuelle de 3,6 milliards d'euros

 

"Notre ambition est claire : faire de Nissan une marque encore plus attractive, performante et centrée sur le client grâce à un réseau fort. Pour cela, nous devons adapter nos opérations, gagner en agilité et renforcer toujours plus nos liens avec nos partenaires, afin de valoriser pleinement nos produits et les attentes d’un marché en évolution constante", a réagi Hamdy Elshantoury dans un communiqué.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Milton Avenue Pro embauche Kévin Goin aux achats

Milton Avenue Pro embauche Kévin Goin aux achats

BCAuto Enchères confie sa logistique à Samuel Leguet

BCAuto Enchères confie sa logistique à Samuel Leguet

Rev Mobilities installe Maximilien Pimont dans le fauteuil de directeur général adjoint

Rev Mobilities installe Maximilien Pimont dans le fauteuil de directeur général adjoint

Gérard Molines élu à l’unanimité président régional de Mobilians PACA

Gérard Molines élu à l’unanimité président régional de Mobilians PACA

Grégoire de Franqueville prend la tête de The Future is Neutral

Grégoire de Franqueville prend la tête de The Future is Neutral

Nissan anticipe une perte annuelle de 3,6 milliards d'euros

Nissan anticipe une perte annuelle de 3,6 milliards d'euros

Laisser un commentaire

cross-circle