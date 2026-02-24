Hamdy Elshantoury est nommé directeur commercial de Nissan France

Hamdy Elshantoury est le nouveau directeur commercial de Nissan France. Il rejoint ainsi le comité de direction de la filiale française et reportera donc directement à Richard Tougeron, son directeur général.

À la tête du département des ventes, désormais élargi au développement et à la performance réseau, Hamdy Elshantoury aura, entre autres, pour mission de soutenir l’ambition de croissance de Nissan en France.

Ingénieur de formation, Hamdy Elshantoury possède plus de 20 ans d’expérience dans l’automobile, en France comme à l’international. Après plusieurs postes stratégiques chez de grands constructeurs, il rejoint successivement Infiniti puis Nissan, entre 2010 et 2019, où il évolue au sein des équipes européennes et françaises. Il poursuit ensuite son parcours au sein de marques premium.

"Notre ambition est claire : faire de Nissan une marque encore plus attractive, performante et centrée sur le client grâce à un réseau fort. Pour cela, nous devons adapter nos opérations, gagner en agilité et renforcer toujours plus nos liens avec nos partenaires, afin de valoriser pleinement nos produits et les attentes d’un marché en évolution constante", a réagi Hamdy Elshantoury dans un communiqué.