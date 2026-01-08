Nissan AMIEO revoit son organigramme

Pour poursuivre et amplifier son plan de transformation, Nissan revoit son organigramme de la grande région AMIEO (Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe et Océanie). Depuis le 1er janvier 2026, Jordi Vila, Thierry Sabbagh, Clíodhna Lyons et Guillaume Barbet ont vu leur périmètre évoluer.

Jordi Vila, Thierry Sabbagh, Clíodhna Lyons et Guillaume Barbet. ©Nissan

"Le plan Re:Nissan est axé sur la transformation et l'orientation client", explique Massimiliano Messina, président de Nissan AMIEO. "En combinant nos fonctions de planification produit et de marketing et en renforçant le leadership régional, nous créons une organisation plus agile, capable de réagir rapidement aux dynamiques du marché et de proposer des produits compétitifs et attractifs."

Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, Jordi Vila est nommé divisional vice-président (DVP) de Nissan Europe et Afrique, en charge de l'après-vente et de la marque pour la région AMIEO. Ses responsabilités s'étendent désormais au marketing et aux ventes pour l'Europe, à l'après-vente et à la marque pour la région AMIEO.

Toujours au sein de la région AMIEO, Thierry Sabbagh ajoute l'Inde à ses responsabilités et assume donc désormais le rôle de divisional vice-président (DVP) et de président pour le Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, la CEI et l'Inde.

De plus, au niveau régional, la planification et le marketing produit sont regroupés en une seule organisation sous la houlette de Clíodhna Lyons qui devient ainsi regional vice-président (RVP) en charge de la stratégie produits, services et marketing et supervise la planification avancée, la compétitivité des produits et la gestion du cycle de vie.

Enfin, Guillaume Barbet, regional vice-président de la planification et des opérations commerciales, voit son périmètre élargi afin de couvrir l'ensemble des activités de planification, la tarification, la compétitivité et l'efficacité opérationnelle.

À l'occasion de ces nominations, le constructeur a également annoncé le départ de Leon Dorssers, senior vice-président (SVP) en charge des opérations commerciales de Nissan AMIEO qui œuvrait pour la marque depuis 1992.