Nathanaëlle Heinrich devient PDG de BMW Group Belux

Nathanaëlle Heinrich est nommée présidente-directrice générale de BMW Group Belux à compter du 1er septembre 2026. Une promotion de premier ordre pour celle qui avait cédé son poste de directrice des ventes et du développement réseau de BMW en France en octobre 2025.

Il avait alors été fait mention d’un transfert au siège du constructeur à Munich, en Allemagne, sans plus de précision sur ses nouvelles fonctions. Sans doute fallait-il patienter qu’un poste à la hauteur de son pedigree se libère.

Nathanaëlle Heinrich a marqué les esprits au sein de BMW France en propulsant la marque à une part de marché record en 2025. Rappelons au passage qu’elle a effectué toute sa carrière pour le compte du constructeur bavarois, qu’elle a intégré en tant que stagiaire en 2005.

Elle a depuis gravi les échelons jusqu’à prendre les commandes du groupe en Belgique. Elle s’apprête à succéder à Alexander Wehr qui devient président-directeur général de BMW Group Europe centrale et du Sud-Est.