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Constructeurs

Nathanaëlle Heinrich devient PDG de BMW Group Belux

Publié le 26 juin 2026

Par Damien Chalon
< 1 min de lecture
Pour succéder à Alexander Wehr à la tête de BMW Group Belux à compter de septembre 2026, le constructeur fait appel à Nathanaëlle Heinrich, ex-directrice des ventes de la marque à l’hélice en France.
nathanaelle heinrich
Nathanaelle Heinrich est nommée PDG de BMW Group Belux. ©BMW

Nathanaëlle Heinrich est nommée présidente-directrice générale de BMW Group Belux à compter du 1er septembre 2026. Une promotion de premier ordre pour celle qui avait cédé son poste de directrice des ventes et du développement réseau de BMW en France en octobre 2025.

 

Il avait alors été fait mention d’un transfert au siège du constructeur à Munich, en Allemagne, sans plus de précision sur ses nouvelles fonctions. Sans doute fallait-il patienter qu’un poste à la hauteur de son pedigree se libère.

 

La marge opérationnelle de BMW déraille

 

Nathanaëlle Heinrich a marqué les esprits au sein de BMW France en propulsant la marque à une part de marché record en 2025. Rappelons au passage qu’elle a effectué toute sa carrière pour le compte du constructeur bavarois, qu’elle a intégré en tant que stagiaire en 2005.

 

Elle a depuis gravi les échelons jusqu’à prendre les commandes du groupe en Belgique. Elle s’apprête à succéder à Alexander Wehr qui devient président-directeur général de BMW Group Europe centrale et du Sud-Est.

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