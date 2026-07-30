Le groupe BMW veut tailler dans ses effectifs face à la chute de ses bénéfices

Le vent tourne pour les constructeurs allemands. Après Mercedes-Benz et Volkswagen, c’est au tour de BMW d’afficher des résultats financiers en forte baisse au premier semestre 2026. Le groupe bavarois a en effet fait état d’un chiffre d’affaires en recul de 8 % sur les six premiers mois de l’année, à 62,3 milliards d’euros. Son bénéfice net chute quant à lui de 28,5 %, pour atteindre 2,9 milliards d’euros à fin juin 2026.

À l’image de ses homologues allemands Volkswagen et Mercedes-Benz, BMW a vu ses résultats se dégrader progressivement en raison de la forte concurrence sur le marché chinois, où ses livraisons de véhicules ont plongé de 30,2 % au deuxième trimestre 2026. La pression exercée sur les prix par les constructeurs locaux pèse lourdement sur la rentabilité de BMW dont la marge opérationnelle du segment automobile s'est établie à 2,3%, contre 5,4% un an plus tôt.

Pour l'année 2026, le groupe de Munich prévoit donc une rentabilité comprise entre 1 et 3 % pour son activité automobile, un niveau historiquement bas pour un constructeur de véhicules haut de gamme. "Les chiffres du premier semestre ne sont pas satisfaisants. La détérioration rapide du marché chinois a été le principal facteur nous contraignant à revoir nos prévisions en juin", a déclaré Milan Nedeljković, président du directoire du groupe BMW, lors d’une conférence qui s’est tenue le 30 juin 2026.

8 000 emplois menacés d’ici à 2027

Les mauvais résultats poussent donc BMW à revoir son organisation. Le groupe préparerait en effet un vaste plan de restructuration lui permettant de réduire ses coûts et de rester compétitif. Selon une source de l’entreprise, elle prévoirait de supprimer environ 8 000 emplois d'ici à fin 2027.

Le président du directoire du groupe BMW, Milan Nedeljković, s’est quant à lui montré plus mesuré : "À court terme, nous prenons des mesures pour accélérer nos initiatives de réduction des coûts, en privilégiant les actions structurelles et d'amélioration de l'efficacité. Celles-ci permettront une réduction durable de nos coûts fixes globaux. L'impact sera visible dès 2027 et servira de nouveau point de référence pour nos actions stratégiques et opérationnelles futures."

Avant de poursuivre : "Un aspect important concerne la taille de l'organisation, que nous allons rationaliser afin d'accroître sa rapidité et son efficacité. Nous avons rapidement progressé avec le comité d'entreprise pour parvenir à un accord sur un programme de restructuration des effectifs. Celui-ci prévoit notamment un programme de départs volontaires pour les fonctions indirectes en Allemagne."

Selon une source au sein de BMW, quelque 40 000 des 85 000 salariés du constructeur en Allemagne, hors personnels de production, recevront à partir d'octobre 2026 une offre de départ volontaire. "Les effectifs seront finalement réduits d'environ 8 000 personnes d'ici à la fin de l’année 2027. Nous travaillons sur cette base", a indiqué à l'AFP une personne informée de ce plan. (Avec AFP)