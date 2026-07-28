Mercedes-Benz anticipe des revenus en baisse pour 2026

Après un premier semestre difficile, Mercedes-Benz ajuste ses prévisions pour l’exercice 2026. Le constructeur allemand a en effet fait état d’un chiffre d’affaires de 63,7 milliards d'euros sur les six premiers mois de l’année, en baisse de 4,1 %. Son bénéfice net recule également de 6,3 %, pour atteindre 2,52 milliards d’euros à fin juin 2026.

En Chine, marché autrefois clé pour Mercedes-Benz, mais où ses marges sont désormais sous pression en raison de la guerre des prix menée par les constructeurs locaux, les livraisons de voitures du groupe allemand ont chuté de 30 % au deuxième trimestre 2026.

"Compte tenu de la persistance d'un contexte de marché difficile en Chine, les ventes globales de Mercedes-Benz Cars devraient désormais s'établir à un niveau légèrement inférieur à celui de l'année précédente", a annoncé le groupe, qui tablait jusque-là sur des volumes stables. Pour 2026, il prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel "légèrement inférieur" à celui de l'an dernier.

Une réduction des coûts attendue

Le constructeur allemand a ainsi estimé nécessaire d'accroître sa compétitivité en réduisant ses coûts. "Nous devons continuer à tout mettre en œuvre pour réduire les coûts afin de proposer nos produits de qualité à des prix compétitifs", a déclaré lors d'une conférence de presse le président du directoire de Mercedes-Benz, Ola Källenius, dans le cadre du lancement d'une "offensive de productivité" en Allemagne.

La direction discute actuellement avec les représentants des salariés des modalités de ce programme, qui pourrait inclure un allongement du temps de travail sans compensation salariale ainsi qu'une présence accrue des équipes sur les sites. Le puissant syndicat IG Metall s'était mobilisé en juillet 2026 contre ce plan d'économies, présenté par la direction comme indispensable au redressement du groupe.

"Il ne s'agit pas de faire de l'Allemagne une Europe de l'Est, ce qui ne serait pas réaliste, et encore moins de la transformer en Chine", a assuré Ola Källenius. En revanche, l'objectif est "d'accroître notre compétitivité. Si nous y parvenons, l'activité industrielle en Allemagne deviendra globalement plus attractive", a-t-il souligné.

L’électrique apporte une éclaircie

Dans ce contexte compliqué, Mercedes-Benz peut néanmoins compter sur la hausse de ses ventes de modèles électriques. Au deuxième trimestre 2026, les livraisons mondiales de véhicules à batterie ont progressé de plus de 50 %, avec notamment une hausse de 87 % en Europe. Les prises de commandes sur le Vieux Continent ont par ailleurs "plus que doublé", s'est réjoui le président du directoire de Mercedes-Benz.

Malgré des résultats sous pression, les investisseurs ont accueilli favorablement ces annonces. L’action Mercedes-Benz gagnait 2,9 % ce mardi 28 juillet 2026 à la Bourse de Francfort, signe que le marché estime que le groupe avance dans la bonne direction pour restaurer sa compétitivité. (Avec AFP)