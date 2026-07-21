BMW et Mini font finalement l’impasse sur le Mondial de l'Auto 2026

En dépit d’une actualité produits très riche, le groupe BMW a pris la décision de se retirer de l’édition 2026 du Mondial de l'Auto de Paris.

Selon les informations de nos confrères de L’Argus, BMW Group France annule sa participation en raison des difficultés qu’il rencontre et d’un recul de ses ventes au premier semestre 2026. Une information que nous confirme le constructeur.

"Nous avons repriorisé l’ensemble de nos activités. Une initiative qui fait suite à l’avertissement sur les résultats, il y a un mois. La décision a donc été prise de ne pas participer au Mondial de Paris. Toutefois, il s’agit d’une décision pour cette année et nous ne remettons pas en cause notre participation à d’autres salons", souligne un porte-parole du groupe.

BMW et Mini avaient pourtant annoncé officiellement leur présence au salon, qui se tiendra du 13 au 18 octobre 2026, lors de la précédente édition du salon Rétromobile.

Le constructeur aurait eu matière à s’afficher lors de l’événement avec le lancement de ses modèles électriques phares basés sur la plateforme Neue Klasse, à commencer par la nouvelle berline i3 et la dernière génération du X5.

En effet, le 17 juin 2026, le groupe basé à Munich a revu ses objectifs pour 2026, notamment en raison du conflit au Moyen-Orient et de la concurrence sur le marché chinois, qui le met en difficulté.

BMW Group a ainsi annoncé qu’il prévoyait une baisse de son bénéfice avant impôts et un recul de ses livraisons, alors qu’il anticipait auparavant une stagnation. Le groupe avait ainsi annoncé qu’il allait "intensifier et accélérer ses initiatives de réduction des coûts" au travers de mesures de restructuration.