Mondial de l’Auto 2026 : le salon parisien se met en ordre de marche

Amis fervents et autres passionnés d’automobile, le Mondial de Paris va faire son grand retour. Du 12 au 18 octobre 2026, les visiteurs seront attendus au parc des expositions de la porte de Versailles, pour sillonner les allées de ce rendez-vous majeur de l’industrie automobile.

Et cette 91e édition du salon parisien s’annonce très prometteuse puisque plus d’une cinquantaine de constructeurs automobiles ont déjà confirmé leur présence. Mais le Mondial de l’Auto 2026 rassemblera également les équipementiers et autres acteurs de la mobilité et de l’énergie.

Les organisateurs viennent d’ailleurs de dévoiler l’affiche officielle de l’événement, sur laquelle on retrouve un véhicule de verre qui "symbolise une automobile ouverte sur l'avenir et portée par l'innovation". La billetterie est désormais ouverte, avec des tarifs allant de 13 euros pour les enfants (7 à 17 ans) et les étudiants, jusqu’à 22 euros pour les adultes voulant venir visiter le salon le week-end.

Les constructeurs seront au rendez-vous

Si l’événement a connu un essoufflement après la crise sanitaire, la précédente édition du Mondial de l’Auto était tout de même parvenue à réunir plus de 500 000 visiteurs. Cette année, les organisateurs visent une affluence encore plus élevée et ils pourront pour cela compter sur la venue de nombreux constructeurs automobiles.

Du côté des européens, on pourra ainsi retrouver le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine et Renault Pro+), Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo et Lancia), le groupe Volkswagen (Volkswagen, Volkswagen VUL, Audi, Cupra et Skoda) ou encore le groupe BMW (BMW et Mini).

Mercedes-Benz, Smart, Lotus, Iveco, Aixam, Kilow (La Bagnole), ipop, Moke et Patak Motors seront également de la partie. Et même Volvo qui fera son retour au salon parisien après douze ans d’absence ! Du côté des constructeurs nord-américains, seuls Ford et Lucid ont pour l’heure confirmé leur présence.

En revanche, du côté des marques asiatiques, l’offre sera bien plus fournie. Les visiteurs pourront en effet arpenter les stands de Honda, Hyundai, Kia, Leapmotor, BYD, Denza, XPeng, Changan (Deepal, Nevo & Avatr), Dongfeng (Forthing), Geely Auto, Zeekr, GAC, Aito, 212, Maxus, Pix Moving, EZI et Linktour.

Certaines nouveautés pourront d’ailleurs être testées sur réservation, via une zone d’essais dédiée, tandis qu’une seconde zone pour les véhicules autonomes (niveau 2+ et niveau 4), en conditions de circulation réelles, sera également accessible aux visiteurs. Une première pour un salon automobile européen !

"Le Mondial de l’Auto 2026 est l’un des rares événements capables de réunir une telle diversité d’acteurs de l’automobilité. Des constructeurs et équipementiers aux acteurs de l’énergie, des infrastructures et des services, il s’adresse à la fois aux professionnels et au grand public. Cette convergence unique entre industrie, innovation et expérience fait toute la richesse du salon", se réjouit Serge Gachot, directeur du Mondial de l’Auto.