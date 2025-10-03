Mouvements chez Mini et à la direction des ventes de BMW France

BMW Group France procède à un remaniement de son comité exécutif, à la suite du départ de Nathanaëlle Heinrich en Allemagne. Guillaume de Sazilly prend la direction des ventes de BMW et Fabrice de Margerie revient dans le groupe, à la tête de Mini.

BMW Group France procède à un remaniement de son comité exécutif. ©BMW Group France

Appelée à de nouvelles responsabilités au siège de BMW Group à Munich, en Allemagne, Nathanaëlle Heinrich n’est plus la directrice des ventes et du développement réseau de BMW France. Elle occupait ce poste depuis 2022.

Elle poursuit ainsi son parcours sans faute au sein du groupe, qu’elle a rejoint en 2005 en tant qu’assistante chef de produit BMW, déjà à Munich. Nathanaëlle Heinrich a ensuite intégré la filiale française, où elle a notamment été responsable grands comptes ou encore directrice de BMW Motorrad.

Guillaume de Sazilly aux ventes BMW

Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France, "remercie chaleureusement Nathanaëlle pour sa contribution au succès du groupe en France ces dernières années. Sous sa direction, les ventes de BMW en France ont atteint un record historique."

Pour lui succéder à la direction des ventes, le groupe fait appel à Guillaume de Sazilly. Il évoluait depuis 2020 en tant que directeur de Mini France. Il a démarré sa carrière en 2024 au sein de BMW Groupe France, dans le département BMW Motorrad.

En 2009, il avait quitté le groupe pour rejoindre une société de production Connaissance du Monde avant de s’envoler pour les États-Unis où il avait intégré la société française de décoration intérieure L’Éclat de Verre. Il était revenu en 2013 chez le constructeur en qualité de responsable des produits financiers Mini.

Sous sa direction, Mini a connu un renouvellement complet de sa gamme mais aussi un bouleversement dans son fonctionnement avec l’introduction des contrats d’agent. Ce qui fait dire à Vincent Salimon que "Guillaume de Sazilly a le leadership et l’expertise idoines pour lancer le modèle d’agence pour BMW et la gamme Neue Klasse qui marque un jalon dans l’histoire de notre entreprise."

Fabrice de Margerie à la tête de Mini France

Le troisième mouvement à l’ordre du jour est la nomination de Fabrice de Margerie à la direction de Mini. Il effectue son retour au sein de BMW Group France, qu’il avait quitté en juin 2024 pour prendre la direction des opérations d’Otoqi.

De 2019 jusqu’à son départ du groupe, il avait occupé le poste de directeur des opérations d’Alphabet France. Il fut avant cela responsable du service marketing après-vente et business development de BMW France. Notons également ses expériences antérieures chez Renault et au sein du groupe de distribution Priod.

"Fabrice revient avec l’expérience confirmée de vingt ans dans le secteur automobile et les opérations, relève Vincent Salimon. Grâce à son parcours au sein de différentes entités du groupe, il a déjà une fine connaissance de l’entreprise. Son approche centrée sur les relations humaines et axée sur la performance seront des atouts clés pour accompagner le succès de Mini en France".