Jean-Philippe Parain prend les commandes de Mini

Le groupe BMW annonce la nomination de Jean-Philippe Parain à la tête de la marque Mini. Il succède à Stefan Richmann, lequel prend de nouvelles responsabilités au sein du constructeur allemand.

Jean-Philippe Parain est nommé directeur général de Mini. ©Mini

Jean-Philippe Parain poursuit son ascension au sein du groupe BMW. À compter du 1er octobre 2025, il prendra la responsabilité de Mini. Une marque qu’il connaît parfaitement pour avoir évolué en tant que directeur Europe en 2014.

Il a occupé, lors de la décennie écoulée, d’autres postes clés pour le compte du groupe. Il a successivement été patron du marché belge, directeur des ventes Europe, puis directeur régional des ventes pour l'Asie-Pacifique, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Montée en puissance des ventes

"Nous sommes convaincus que Jean-Philippe Parain, grâce à son expérience en matière de direction et à son expertise dans le domaine des ventes, aidera Mini à tirer parti des bases solides de la nouvelle gamme de modèles et à réaliser le formidable potentiel de la marque dans les années à venir", déclare Jochen Goller, membre du conseil d'administration de BMW AG.

Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Philippe Parain aura pour mission de poursuivre la dynamique de croissance de Mini, forte de 133 778 livraisons au premier semestre 2025. Un volume en hausse de 17,3 %.

Cette montée en puissance, liée à un renouvellement de gamme d’ampleur, était jusque-là orchestrée par Stefan Richmann. Il reste au sein du groupe, en qualité de directeur de la trésorerie et des relations avec les investisseurs du groupe BMW.

Ritu Chandy promue

Pour Jochen Goller, "Stefan Richmann a fait un travail remarquable en orientant la marque Mini vers l'avenir et en la positionnant pour une croissance et un succès continus".

Ce mouvement à la tête de Mini entraîne un autre changement au sein du groupe. Ritu Chandy, actuellement directrice de la trésorerie du groupe BMW, succède à Jean-Philippe Parain à la tête de la région Asie-Pacifique, Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique du groupe BMW.