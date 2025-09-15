Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Jean-Philippe Parain prend les commandes de Mini

Publié le 15 septembre 2025

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Le groupe BMW annonce la nomination de Jean-Philippe Parain à la tête de la marque Mini. Il succède à Stefan Richmann, lequel prend de nouvelles responsabilités au sein du constructeur allemand.
jean philippe parain mini
Jean-Philippe Parain est nommé directeur général de Mini. ©Mini

Jean-Philippe Parain poursuit son ascension au sein du groupe BMW. À compter du 1er octobre 2025, il prendra la responsabilité de Mini. Une marque qu’il connaît parfaitement pour avoir évolué en tant que directeur Europe en 2014.

 

Il a occupé, lors de la décennie écoulée, d’autres postes clés pour le compte du groupe. Il a successivement été patron du marché belge, directeur des ventes Europe, puis directeur régional des ventes pour l'Asie-Pacifique, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique.

 

Montée en puissance des ventes

 

"Nous sommes convaincus que Jean-Philippe Parain, grâce à son expérience en matière de direction et à son expertise dans le domaine des ventes, aidera Mini à tirer parti des bases solides de la nouvelle gamme de modèles et à réaliser le formidable potentiel de la marque dans les années à venir", déclare Jochen Goller, membre du conseil d'administration de BMW AG.

 

Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Philippe Parain aura pour mission de poursuivre la dynamique de croissance de Mini, forte de 133 778 livraisons au premier semestre 2025. Un volume en hausse de 17,3 %.

 

Le directeur général de BMW remet en cause l’échéance de 2035

 

Cette montée en puissance, liée à un renouvellement de gamme d’ampleur, était jusque-là orchestrée par Stefan Richmann. Il reste au sein du groupe, en qualité de directeur de la trésorerie et des relations avec les investisseurs du groupe BMW.

 

Ritu Chandy promue

 

Pour Jochen Goller, "Stefan Richmann a fait un travail remarquable en orientant la marque Mini vers l'avenir et en la positionnant pour une croissance et un succès continus".

 

Ce mouvement à la tête de Mini entraîne un autre changement au sein du groupe. Ritu Chandy, actuellement directrice de la trésorerie du groupe BMW, succède à Jean-Philippe Parain à la tête de la région Asie-Pacifique, Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique du groupe BMW.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Frédéric Sales prend la direction des ressources humaines chez Renault

Frédéric Sales prend la direction des ressources humaines chez Renault

Mathias Miedreich endosse le costume de PDG de ZF Group

Mathias Miedreich endosse le costume de PDG de ZF Group

Leasys nomme Antoine Delautre comme directeur général par intérim

Leasys nomme Antoine Delautre comme directeur général par intérim

Xavier Vandame intègre MotorK

Xavier Vandame intègre MotorK

Éric Moll devient directeur général du GAAP

Éric Moll devient directeur général du GAAP

Alexandre Haack prend la présidence de Bioéthanol France

Alexandre Haack prend la présidence de Bioéthanol France

Laisser un commentaire

cross-circle