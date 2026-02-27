L’ex-président de Hyundai Motor France rejoint les rangs du groupe Chery. Il prend le poste de directeur commercial pour le marché français et évoluera sous la responsabilité de Hanbang Yu, le directeur général de la filiale.

Lionel French Keogh rejoint le groupe Chery. ©Chery

Lionel French Keogh a levé le voile sur sa nouvelle expérience professionnelle. Deux mois après avoir quitté son poste de président de Hyundai Motor France, il annonce rejoindre le groupe Chery en qualité de directeur commercial (CCO, Chief Commercial Officer) pour le marché français. Il évoluera sous la responsabilité de Hanbang Yu, directeur général de Chery France.

Dans ses fonctions, Lionel French Keogh pilotera, pour la France, l'ensemble des marques du groupe Chery qui seront introduites sur le marché. A ce titre, ses priorités seront la performance et la montée en puissance du réseau, la structuration des fondamentaux après-vente, l'excellence de l’expérience client et le développement des ventes et des partenariats stratégiques.

"L'approche du groupe Chery "In somewhere, for somewhere, be somewhere", les marques qui seront lancées, le plan produits ainsi que le succès déjà rencontré en Europe m'ont convaincu de la crédibilité du projet du groupe pour le marché français", écrit le dirigeant sur le réseau LinkedIn.

"Notre ambition en France est claire : construire un projet durable, crédible et pleinement ancré localement. Nous investissons dès aujourd’hui dans l’exécution, la qualité du réseau et une promesse client irréprochable dès les premières livraisons. La nomination de Lionel French Keogh s’inscrit dans cette dynamique : son expertise du marché français et sa capacité à structurer une croissance rentable renforcent notre engagement de long terme", a déclaré Hanbang Yu, le directeur général du groupe chinois en France.

Lionel French Keogh rejoint une équipe en pleine construction. Le constructeur s’apprête à débuter ses opérations dans l’Hexagone au printemps 2026, avec ses deux marques Jaecoo et Omoda.