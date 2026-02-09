Le virage technologique entraîne des changements dans la gouvernance de Cosmobilis et BYmyCAR

En raison du déploiement du concept du point de vente défini par logiciel (SDR), Cosmobilis repense son organisation en haut lieu. Non seulement le périmètre de Jean-Louis Mosca, le président, évolue, mais le groupe BYmyCAR revoit aussi son organigramme.

Jean-Louis Mosca, PDG du groupe Cosmobilis, pourra compter sur ses nouveaux vice-présidents, Carlos Gomes et Xavier Cotelle. ©JA

Quand BYmyCAR initie le plan Software Defined Retail (SDR, ou point de vente défini par logiciel), c'est tout Cosmobilis qui se transforme. Le groupe français spécialisé dans les services de mobilité a annoncé, le 9 février 2026, avoir procédé à une évolution significative de son organigramme. Une conséquence directe du déploiement de la technologie conçue par Bee2link.

Celle-ci a vocation à transformer l'environnement digital de travail dans les concessions automobiles, à commencer par celles de BYmyCAR, le groupe de distribution, filiale de Cosmobilis. Pour resituer, il s'agit de mettre la data et l’intelligence artificielle au cœur du pilotage des activités pour fluidifier les opérations du quotidien et retrouver de la marge financière. La gouvernance doit donc s'adapter aux nouveaux processus qui vont s'imposer.

En plus haut lieu, Jean-Louis Mosca élargit ses prérogatives. En plus d'être président, il devient également directeur général de Cosmobilis. Il sera désormais épaulé par deux personnages importants de ces dernières années, Xavier Cotelle et Carlos Gomes, qui ont été promus chacun au rang de vice-président.

Le communiqué diffusé par Cosmobilis explique que Xavier Cotelle aura la responsabilité de la stratégie technologique du groupe et de la direction de Bee2link. Quant à Carlos Gomes, il prend en charge le développement stratégique du groupe à l'international et les relations avec les constructeurs et les grands partenaires.

De nouvelles têtes d'affiche pour BYmyCAR

La nomination de Carlos Gomes a créé un appel d'air. Ainsi, Jérôme Gerbier, le cofondateur de BYmyCAR et l'associé historique de Cosmobilis, prend la direction générale du groupe de distribution. Sa mission principale consistera à "renforcer le positionnement stratégique du groupe, en accélérant l’adoption de ses solutions technologiques de pointe par les réseaux de distribution, en France et à l’international", dixit le communiqué.

À ses côtés, Olivier Bouvarel et Alain Vitali ont été nommés vice-présidents opérationnels. Le premier a fait ses preuves en pilotant la plaque Rhône-Alpes du groupe de distribution qui compte autour d'une vingtaine de concessions. Le second faisait de même en région Île-de-France.

Enfin, il faut noter la promotion de Laurent Polidori au poste de directeur commercial. Il était en activité dans une autre filiale du groupe Cosmobilis, Elite Auto, l'enseigne de vente de véhicules d'occasion qui intervient comme mandataire automobile.

"Avec le Software Defined Retail, Cosmobilis Group ouvre un chapitre inédit, a commenté Jean-Louis Mosca, qui parle d'une phase des plus structurantes de l'histoire de l'entreprise. En intensifiant notre stratégie et en renforçant nos équipes de direction, nous comptons nous positionner en leader international de la transformation du secteur automobile, aux côtés des constructeurs". Et au dirigeant de conclure : "Nous sommes en ordre de marche pour continuer à faire de Cosmobilis Group un groupe pionnier dans la transformation de la distribution automobile, au cœur de l’écosystème".