Le groupe LG met en ligne Like Auto, sa vitrine VO révolutionnaire

C'est un projet au long cours que vient d'achever l'entité Groupe LG. Le groupe de distribution perpignanais a officialisé, le 5 mai 2025, le lancement de Like Auto, un site internet consacré aux voitures d'occasion. Un projet digital majeur qui a demandé trois ans de travail de préparation et de développement.

Derrière une interface sobre, "inspirée des univers des réseaux sociaux et du gaming", où le tutoiement est de rigueur, il y a une finalité commerciale évidente. Mais Like Auto n'est pas une nouvelle entité au sein du groupe présidé par Ludovic Garcia. Ce site servira à faire la promotion des voitures d'occasion présentes dans les concessions du distributeur.

"Nous avons souhaité mettre en ligne une plateforme de réservation par laquelle les clients peuvent passer", explique Aline Allely, directrice marketing et communication du groupe de distribution. Elle a été la référente de ce chantier hors norme qui demandait d'harmoniser les échanges d'informations entre les différents services, dont ceux des directions VO et informatique.

Communauté de partenaires

Et pour cause, Like Auto se veut être une concentration des compétences de plusieurs partenaires. Groupe LG a fait appel à e-Konsilio pour le module de conversation avec les clients, à Carvivo pour la gestion de leads, à PlanetVO 2 pour la supervision des stocks en temps réel, mais aussi à Lyzi pour les paiements en cryptomonnaie, sinon à Younited pour la proposition de crédit instantané.

Ainsi constitué, Like Auto propose une expérience riche aux internautes. "Nous cassons les codes, apprécie la directrice marketing. Nous avançons par itération et nous tirons les enseignements", développe-t-elle. L'intégralité du stock n'est pas constamment exposée. Toutefois, chaque voiture d'occasion peut y apparaître. Il y avait près de 750 unités au démarrage du site. Cela comprend également les modèles exceptionnels de la filiale LG Dream Cars, qui revend des exemplaires de collection.

Le distributeur casse surtout les codes avec son module "Cœur à débattre", visible dès la page d'accueil. Il s'agit d'un système d'enchères reprenant le fonctionnement de Vinted. Concrètement, les prospects ont accès à une sélection précise de véhicules. Après avoir arrêté leur choix, ils ont la possibilité de formuler librement une offre. Le mieux-disant remportera la mise, si le montant proposé dépasse le prix de réserve fixé par le groupe.

Phyron se déploie partout ailleurs

Like Auto servira aussi de passerelle pour les propriétaires en position de revente. Contre quelques informations et des données personnelles, les équipes réalisent une estimation et une offre de rachat sans condition. Une valorisation qui peut tout autant être convertie en offre de reprise dans le cadre d'une transaction.

En ce qui concerne la communication, Like Auto ne fera l'objet d'aucune PLV. Le groupe va privilégier les canaux digitaux pour attirer des visiteurs. Une décision somme toute logique pour positionner la plateforme comme un générateur de leads venant au soutien aux points de vente.

Dans un autre registre, le groupe de Ludovic Garcia a validé un autre déploiement au service des voitures d'occasion. À compter du même mois de mai, Phyron devient l'outil de référence pour créer des clips vidéo promotionnels sur Like Auto et sur le futur site LG Occasions. L'éditeur spécialisé dans l'emploi de l'intelligence artificielle continue donc de convaincre les grands groupes, comme il est parvenu à entrer dans l'écosystème de Nextlane un peu plus tôt dans l'année.