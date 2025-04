Bee2Link se déploie en Espagne et au Portugal

La société française spécialisée dans l'édition de plateformes et de logiciels pour la distribution automobile franchit une nouvelle étape dans son expansion internationale avec l'ouverture de sa filiale Bee2Link Group Ibérica. Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants de digitalisation du secteur en Espagne et au Portugal.

La société française Bee2Link group, spécialisée dans l’édition de plateformes et de logiciels destinés aux acteurs de la distribution automobile, a annoncé la création de sa filiale Bee2Link group Ibérica, couvrant les marchés espagnol et portugais. Cette nouvelle entité marque une étape clé dans la stratégie d’internationalisation du groupe, visant notamment à répondre aux besoins croissants de digitalisation du secteur automobile dans la péninsule ibérique.

La création de cette filiale répond à trois grands objectifs stratégiques : exploiter les opportunités locales, établir des partenariats clés et assurer une proximité accrue avec ses clients actifs historiques en Espagne et au Portugal. Ainsi, les produits phares du groupe, tels que la plateforme multimétier OpenFlex ou le logiciel de gestion après-vente MecaPlanning, sont d’ores et déjà disponibles sur ces marchés.

D’autres, comme l’application d’inspection de véhicules Carviz ou la solution de digitalisation des tâches de secrétariats commerciaux MyAna, mais aussi l’ERP de gestion et pilotage de la location toute durée – qui s’applique entre autres aux véhicules de courtoisie de hitechsoftware – suivront dans les prochains mois.

Des bureaux à Madrid et Barcelone

Pour porter cette ambition, deux bureaux ont été créés en Espagne, l'un à Barcelone et l'autre à Madrid. Ils s’appuient sur une équipe de direction composée d'Alexandre Rodrigues, directeur général, de Pedro Almeida, responsable grands comptes, de Miguel Lopez, responsable des ventes, et de Jean-Stéphane Vétois, responsable qualité.

Cofondateur de MecaPlanning, logiciel leader du pilotage de l’après-vente en Europe, Alexandre Rodrigues apporte son expertise stratégique pour structurer et diriger les opérations de la filiale.

Sa mission principale est de développer les ventes de solutions SaaS aux constructeurs et aux distributeurs en Espagne et au Portugal, contribuant ainsi à la réalisation du plan stratégique 2025-2028 de l'éditeur de logiciels. Alexandre Rodrigues reporte à Franck Ropert, codirecteur général des ventes et du marketing du groupe Bee2Link.

Spécialiste des logiciels automobiles, Pedro Almeida totalise de son côté 30 ans d’expérience dans le secteur. Il a occupé des postes stratégiques au sein d’entreprises comme Imaweb/Nextlane, I'Car Systems Ibérica et PSInfor. Miguel Lopez a, quant à lui, occupé diverses fonctions allant de responsable IT à directeur général de concessions, une expertise transversale du secteur qui lui permettra d’identifier les enjeux des distributeurs pour leur apporter des solutions adaptées.

Un marché en plein essor

Enfin, Jean-Stéphane Vétois évolue dans la distribution et les services automobiles depuis plus de 20 ans. Son parcours au sein de start-up et de groupes de distribution lui permet de déployer rapidement des projets à forte valeur ajoutée pour les concessionnaires, optimisant ainsi leur transformation digitale grâce aux solutions du groupe.

"Plutôt que de tenter de pénétrer le marché ibérique depuis la France, nous avons opté, à la différence de nombreux acteurs, pour une stratégie d’implantation 100 % locale avec une équipe très expérimentée parfaitement bilingue et experte de l’écosystème automobile ibérique, a déclaré Franck Ropert. Notre ambition est d’accompagner les groupes de distribution automobiles espagnols et portugais ainsi que les constructeurs, filiales et importateurs dans leur nécessaire transformation digitale, et ce, en mettant à leur disposition des solutions innovantes couvrant tous les métiers de la distribution automobile et adaptées à leurs besoins spécifiques locaux."