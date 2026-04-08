Pneumatiques : Socotec confie la gestion de 5 000 véhicules à Wyz Fleet

Le spécialiste des solutions digitales pour l'après-vente annonce une nouvelle collaboration avec Socotec. L'entreprise, qui suit de nombreux chantiers à travers la France, a choisi Wyz Fleet pour piloter la gestion pneumatique de sa flotte.

Sébastien Botin (Socotec), à gauche, et Pierre Guirard (Wyz Group). ©Wyz

Socotec a choisi Wyz Fleet pour l'accompagner dans la gestion pneumatique de ses quelque 5 000 véhicules. Ce partenariat a pour objectif de gagner en lisibilité et d'améliorer le pilotage du poste pneumatique.

Spécialisé dans le contrôle, l’inspection et la gestion des risques dans la construction, les infrastructures et l’environnement, Socotec accompagne les entreprises sur les enjeux de conformité et de sécurité.

Cette collaboration repose notamment sur l'intégration de la solution avec l'application interne CarCheck afin de simplifier le parcours des conducteurs, avec une commande de pneumatiques présentée comme "rapide, facile et sans couture". De leur côté, les gestionnaires de flotte accèdent à un tableau de bord en ligne, leur permettant de suivre les données en temps réel.

"Nous avons choisi Wyz Fleet pour sa capacité à conjuguer transparence opérationnelle, expérience utilisateur et pilotage optimisé. Un partenaire de proximité en phase avec les exigences d’un groupe comme Socotec qui a à cœur d’accompagner la sécurité et la performance de ses équipes", témoigne Sébastien Botin, group chief HR officer.