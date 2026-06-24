Nombreuses offres, petits prix… Citroën d'attaque pour le retour du leasing social

Citroën se montre agressif dans le cadre du leasing social. En effet, la marque aux chevrons propose l’offre la moins chère du marché avec la nouvelle ë-C3. Dans le cadre de la troisième édition du dispositif, la version Autonomie Urbaine YOU se retrouve ainsi proposée à seulement 94 euros par mois, sans apport.

"Nous sommes fiers de proposer aujourd'hui l'offre de leasing électrique la moins chère du marché. Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre mission : rendre la mobilité plus simple, plus accessible et plus proche des attentes des Français", se réjouit Édouard George, directeur de Citroën France.

Dans le cadre du leasing social, les prix de Citroën s’étendent de 94 à 134 euros par mois. Précisons que toutes les offres sont proposées sur 36 mois et 45 000 km. Pour cette édition du leasing social, Citroën propose des offres pour six versions de l'ë-C3 et cinq versions de l'ë-C3 Aircross.

Modèles Version Loyer/mois ë-C3 Autonomie Urbaine YOU 94 euros Autonomie Confort YOU 99 euros Autonomie Urbaine PLU 99 euros Autonomie Confort PLUS 104 euros Autonomie Confort COLLECTION 111 euros Autonomie Confort MAX 114 euros ë-C3 Aircross Autonomie Confort YOU 114 euros Autonomie Étendue YOU 119 euros Autonomie Étendue PLUS 124 euros Étendue COLLECTION 131 euros Autonomie Étendue MAX 134 euros

En comparaison, Renault propose quatre modèles pour des loyers compris entre 130 et 190 euros par mois. Nissan propose la nouvelle Micra à 139 euros par mois et Hyundai propose l’Inster et le Kona à respectivement 139 et 189 euros par mois.

Pour cette troisième édition du leasing social, le gouvernement a prévu une enveloppe pour financer 50 000 véhicules. Quatre montants d’aide sont proposés en fonction du lieu de production du modèle.

Le soutien s’élève à 6 500 euros pour les véhicules électriques écoscorés, à 7 000 euros dans le cas où le moteur est fabriqué en Europe, à 9 000 euros lorsque la batterie est fabriquée en Europe et enfin à 9 500 euros si les trois critères sont cumulés.