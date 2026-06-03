Fiat contre-attaque avec les Grizzly

Publié le 3 juin 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

La marque italienne dévoile un aperçu des Grizzly et Grizzly Fastback. Cousins techniques des Citroën C3 Aircross et Opel Frontera, ces deux nouveaux modèles de Fiat devraient donc logiquement hériter des mêmes motorisations. Leur lancement est prévu au second semestre 2026.

Les Fiat Grizzly et Grizzly Fastback sont attendus au second semestre 2026. ©Fiat

Pénalisée par sa faible gamme de véhicules, Fiat prépare une vaste offensive produits. Lors de la présentation du plan FaSTLAne 2030 de Stellantis, la marque italienne a en effet annoncé le lancement de 13 nouveaux modèles dans le monde d’ici à la fin de la décennie, dont cinq pour le marché européen. Peugeot en tête d’affiche, DS reléguée : la nouvelle hiérarchie des marques chez Stellantis Et ce sont les Fiat Grizzly et Grizzly Fastback qui ouvrent le bal. Annoncés par des concept cars en 2024, ces deux nouveaux modèles, conçus pour un public international, seront donc bel et bien commercialisés en Europe ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique à partir du second semestre 2026. Une large gamme de motorisations Reposant sur la plateforme Smart Car du groupe Stellantis, comme la Grande Panda, le Fiat Grizzly est en réalité un jumeau technique des Citroën C3 Aircross et Opel Frontera. Mais à la différence de ses cousins français et allemand, le SUV italien sera en plus décliné dans une version coupée, dite "Fastback". Sans surprise, les Fiat Grizzly et Grizzly Fastback devraient donc hériter des mêmes motorisations, allant de l’essence au 100 % électrique. En termes de dimensions, la marque italienne avance une longueur contenue sous les 4,50 m pour ses deux modèles. Fiat : le grand retour en France en 2026 ? "Grande Panda a marqué le retour de Fiat sur le segment des véhicules familiaux accessibles. Avec Grizzly et Grizzly Fastback, nous complétons cette gamme avec deux modèles conçus pour répondre à des besoins et des styles de vie différents, tout en partageant une même philosophie : intelligents, accessibles et fidèles à l’ADN de design de Fiat. Ensemble, ils replacent Fiat au cœur du marché de la mobilité familiale avec une offre complète et cohérente", a réagi Olivier François, patron de Fiat.

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