Fiat : le grand retour en France en 2026 ?

L'année 2026 signera-t-elle le rebond de Fiat ? En France, la marque italienne s'est effondrée de 38,2 % pour plafonner à seulement 1,2 % de part de marché. Avec 20 255 immatriculations, elle ne se situe plus qu'à la vingtième place du classement. Pour mémoire, en 2019, Fiat vendait 71 666 voitures et couvrait une pénétration de 3,2 %.

La chute est d'autant plus importante que Fiat a lancé fin 2023 la 600 et en début d'année 2025, la Grande Panda. Mais cela ne semble pas suffire.

Une gamme trop faible

Interrogé sur le sujet lors du salon de Bruxelles, Olivier François, à la tête de la marque chez Stellantis, ne nie pas la situation. "Nous avons effectivement un problème de gamme et de profondeur de gamme", explique-t-il d'emblée.

"Le fait de n'avoir jamais remplacé la Punto (dont la commercialisation a stoppé en 2018, NDLR), alors que nous avons toujours été historiquement la marque du segment B en Europe, a été une erreur héritée de notre ancien partenariat, précise-t-il. Ensuite, notre stratégie a été de nous concentrer sur le véhicule électrique, notamment avec la 500e afin de répondre aux directives européennes. Force est de constater que cela n'a pas fonctionné et que nous avons décroché du marché."

2026, Fiat étend sa gamme

En 2026, Fiat veut résoudre les deux problèmes. S'il n'y aura pas de nouvelle génération de Punto, la marque veut revenir à 3 % de part de marché avec un développement de la gamme existante et l'arrivée de nouveaux modèles.

En premier lieu, la 500 hybride. "Elle va nous permettre de couvrir l'intégralité du segment A alors qu'avec la 500e, nous n'étions que sur un tiers du potentiel commercial de la voiture, explique Olivier François. De son côté, la 600 arrive avec un moteur essence et une boîte manuelle, ce qui va nous permettre de proposer une offre plus agressive, et de toucher aussi l'intégralité du segment."

Une bonne rentabilité à l'étranger

Dans un second temps, Fiat annonce le lancement de deux modèles sur le segment C, qu'il avait également abandonné depuis l'arrêt de la Tipo, maintenue à bout de bras les derniers trimestres. Si Olivier François a été assez évasif sur le sujet, il promet "des véhicules offrant une belle habitabilité tout en étant financièrement très attractifs". Résultat, Fiat veut finir 2026 avec une vraie gamme.

Si la situation est compliquée en France et en Europe, le dirigeant rappelle que Fiat reste la marque la plus vendue du groupe Stellantis. Elle est numéro un au Brésil avec une part de marché de 22 % et affiche d'excellents résultats en Turquie, avec une pénétration de 16 % ainsi qu'en Algérie, où elle domine le marché. D'une manière générale, elle s'octroie près d'une vente sur cinq en Amérique du Sud avec une gamme extrêmement complète, à l'opposé de ce qui existe en Europe. "Nous connaissons ici une traversée du désert depuis 15 ans, alors que de l'autre côté de l'Atlantique et en Turquie, nous affichons une excellente rentabilité", insiste-t-il.

Retour sur le segment A

En 2027, Fiat compte beaucoup sur le lancement de la nouvelle génération de la Panda. "Avec ce modèle, nous allons revenir sur le territoire historique de Fiat, nous voulons reprendre le contrôle sur le segment A", insiste Olivier François. Elle sera plus petite, probablement multi-énergie, mais elle sera moins chère, plus radicale et encore plus urbaine."

D'une manière générale, l'italienne veut se positionner comme la marque leader de la micromobilité au sein du groupe Stellantis. Rien qu'en France, la Topolino s'avère déjà un succès. En 2025, elle a enregistré 6 956 immatriculations (+52,3 %) contre 7 408 de la Citroën Ami (-19,5 %). Dans un avenir proche, Fiat Professional compte commercialiser son triporteur électrique, le Tris, reposant sur la plateforme de l'Ami/Topolino.

En parallèle, le directeur souhaite s'appuyer sur la gamme internationale de la marque. "La gamme brésilienne est très complète", indique-t-il. Elle compte plus d'une demi-douzaine de modèles, hors utilitaires. "Pourquoi ne pas lancer un petit pick-up qui serait adapté au marché européen ?", interroge le dirigeant qui ne veut rien s'interdire.

Les immatriculations de Fiat en 2025

Modèle Volume Var. Part 600 7 574 -12,3 % 0,5 % Grande Panda 5 059 20979,2 % 0,3 % 500 4 680 -73 % 0,3 % Panda III 1 825 -49,8 % 0,1 % Tipo 1 013 157,8 % - Scudo 92 178,8 % - Autres 12 - - Total 20 255 -38,2 % 1,2 %

Source : AAA Data