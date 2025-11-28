Essai Fiat 500 Hybrid : retour aux sources

Uniquement proposée dans une version 100 % électrique depuis son lancement en 2020, l’actuelle Fiat 500 enrichit sa gamme d’une motorisation microhybride. Un choix pragmatique pour le constructeur italien qui espère relancer les ventes de sa petite citadine, jusqu’ici largement inférieures aux attentes.

La nouvelle Fiat 500 Hybrid doit permettre au modèle de renouer avec les volumes, puisque sa variante 100 % électrique peine à séduire. ©Fiat

En 2020, Fiat renonce au thermique pour sa nouvelle 500. Le constructeur italien annonce alors que la troisième génération de sa petite citadine sera exclusivement vendue en version 100 % électrique, bien que l’ancienne mouture continuera d’être commercialisée avec un moteur essence à microhybridation.

Cependant, ses ventes n’ont depuis cessé de reculer. À un tel point que l’usine italienne de Mirafiori, où elle est fabriquée, a dû interrompre sa production à plusieurs reprises. La Fiat 500e peine en effet à séduire et affiche des performances commerciales bien en deçà des espérances.

En France, la petite citadine électrique a vu ses immatriculations chuter de 77,4 % depuis le début de l’année 2025, à seulement 3 574 exemplaires. Elle est donc reléguée à la troisième place des meilleures ventes de Fiat, derrière la 600 (6 812 exemplaires) et la Grande Panda (3 740 ex.), alors qu’elle fut pendant longtemps le modèle le plus vendu de la marque dans l’Hexagone.

Face à la faible demande de sa version 100 % électrique, le constructeur italien est donc contraint de relancer sa Fiat 500 avec une motorisation microhybride. Un moyen pour Fiat de renouer avec les volumes, puisque la marque espère produire plus de 100 000 unités par an, dont 80 % sont vouées à l’export.

Une 500 mieux équipée

"Transformer la Fiat 500e en voiture hybride n’avait rien de facile". Voici ce que nous a confié la marque avant de nous donner les clés du modèle. Quoi qu’il en soit, en termes de design, les changements sont maigres. La citadine italienne adopte une face avant légèrement modifiée, puisque Fiat a logiquement retouché le bouclier pour y intégrer une nouvelle prise d’air destinée au refroidissement du moteur thermique.

À l’intérieur, la principale modification se trouve au niveau de la console centrale puisqu’une boîte de vitesses à six rapports fait son apparition, pour remplacer les quatre boutons du sélecteur de vitesse. Hormis cela, cette nouvelle Fiat 500 Hybrid reste très proche de la version électrique.

Fiat en profite également pour renforcer les équipements de série de sa petite citadine. Elle embarque un écran tactile central de 10,25 pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, un autre pour l’instrumentation numérique de 7 pouces, une climatisation automatique, un démarrage sans clé, un frein de stationnement électrique, ou encore des jantes alliage 16 pouces.

Seulement 65 ch…

Avec cette nouvelle motorisation, la Fiat 500 Hybrid devient l’une des voitures les plus lentes du marché. Elle reçoit dans cette configuration le moteur trois cylindres 1.0 d’origine Firefly, associé à une batterie 12 V, qui développe seulement 65 ch contre 70 ch sur la génération précédente.

Une puissance qui lui offre des performances modestes, avec un 0 à 100 km/h désormais abattu en 16,2 secondes (contre 13,8 secondes avant) et une vitesse de pointe qui descend à 155 km/h, mais qui reste tout à fait acceptable pour son usage urbain.

À partir de 19 400 euros

La Fiat 500 Hybrid est par ailleurs toujours disponible avec trois variantes de carrosserie : 3 portes, 3+1 et cabriolet. Il faudra ajouter 1 500 de plus par rapport à la berline pour la version 3+1 et jusqu’à 3 000 euros de plus pour le cabriolet.

Les trois niveaux de finition, Pop, Icone, et La Prima, restent également inchangés, mais une série spéciale de lancement (uniquement en carrosserie berline), baptisée Torino, est disponible à la commande depuis le 21 novembre 2025.

Côté tarifs, la Fiat 500 Hybrid permet au modèle de redevenir accessible puisqu’elle affiche un ticket d’entrée fixé à 19 400 euros. À titre de comparaison, la version électrique démarre à 28 900 euros dans sa motorisation de 95 ch et sa petite batterie de 23,8 kWh qui lui offre jusqu’à 190 km d’autonomie.

Alors oui, on achète une Fiat 500 parce que c’est une Fiat 500 et qu’elle incarne la dolce vita italienne. Mais pour ceux qui aspirent à une Fiat plus grande et plus puissante, la Grande Panda Hybrid 48 V de 110 ch peut s’avérer être une bonne alternative, d’autant que celle-ci est même moins chère, avec un prix qui débute à 18 900 euros.