La Fiat 500 Hybrid est dans les starting-blocks

La petite italienne pourra bientôt compter sur une déclinaison hybride légère (mhev). Fiat devrait débuter la production en série au mois de novembre 2025 et annonce avoir une capacité installée de 100 000 unités par an.

Les premiers modèles de pré-série de la Fiat 500 Hybrid sont sur les chaines de l'usine turinoise de Mirafiori. ©Fiat

Pour épauler la Fiat 500e, dont les volumes ne répondent pas aux espérances, le constructeur italien avait annoncé l'arrivé future au catalogue d'une version embarquant une hybridation légère (mhev).

Cette 500 Hybrid sera, comme l'électrique, produite dans l'usine italienne de Melfi à partir de novembre 2025 à une cadence de plus de 100 000 unités par an selon le constructeur. Les premiers modèles de pré-série sont déjà sur les chaines pour valider les process de fabrication.

On remarque immédiatement que la face avant sera différente afin, notamment, d'assurer le refroidissement de la mécanique thermique qui va prendre place sous le capot.

De nombreux autres changements, souvent invisibles, sont nécessaires pour adapter une plateforme électrique à l'hybridation. Il faut notamment intégrer le réservoir, l'échappement ou encore le système de refroidissement, etc.

L'occasion aussi de réaffirmer la présence de Stellantis en Italie, un sujet délicat à l'époque Carlos Tavares.

"Avec la 500 Hybrid, nous renforçons la production à Mirafiori afin de garantir la productivité de l’usine et de répondre à la demande" assure Olivier François, patron de Fiat. "Nos racines sont en Italie, et ce n’est pas un hasard si les deux Fiat les plus emblématiques y sont fabriquées : la Panda à Pomigliano et la 500 à Mirafiori."

Il faut se souvenir que Mirafiori a connu de nombreux arrêts de production en 2024 faute de demande.

Fiat veut donc relancer son modèle et consolider son site turinois dont 70 % de la production de 500 est exportée.