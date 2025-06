Le marché allemand du véhicule d'occasion progresse de 3 % en mai 2025

Après un mauvais mois d'avril 2025, le marché allemand des voitures d'occasion a retrouvé du rythme en mai avec près de 544 700 transactions enregistrées. Une croissance de 3 % mais qui reste toutefois fragile.

544 683 voitures d'occasion ont été revendues en mai 2025 en Allemagne (+3 %), dont 110 700 Volkswagen (+2,3 %). ©Volkswagen

Le marché des voitures d'occasion reprend des couleurs en Allemagne. Selon les autorités fédérales, 544 683 transactions ont été comptabilisées en mai 2025. Un score en progression de 3 % et qui tend à faire oublier la contre-performance du mois d'avril dernier.

Dans le haut du classement, rares sont les marques à ne pas avoir fait mieux que l'année dernière. Sur cette liste on retrouve BMW, dont les reventes ont fléchi de 0,8 %, à moins de 45 400 unités. Il y a également Ford, en perte de 0,3 %, à tout juste plus de 34 550 unités.

Si Volkswagen a rendu une copie respectable, à plus de 110 700 transactions de voitures d'occasion (+2,3 %), Mercedes a brillé. La marque à l'étoile dépasse les 58 900 unités, en croissance de 6,1 % sur un an. Les consommateurs ont aussi gardé toujours autant d'appétit pour Skoda, dont les remises à la route ont bondi de 7,8 %, à plus de 23 600 unités.

Les trois marques françaises présentes dans le top 20 du marché allemand des voitures d'occasion font très bonne figure. Certes Renault ne gagne que 0,6 % (16 780 unités), mais Peugeot et Citroën ont affolé les compteurs. La marque au lion a terminé en hausse de 6,2 %, à 13 050 unités et celle aux chevrons en gain de 9,2 %, pour approcher des 8 300 unités.

Dacia et Mazda affolent les compteurs

Le mois de mai vient confirmer l'élan de croissance annuel, qui cependant reste fragile. Après cinq mois, le marché d'outre-Rhin ne prend que 0,6 % par rapport à l'année passée. Les autorités ont effectivement enregistré quelque 2,752 millions de changements de propriétaires depuis début janvier.

Volkswagen (-0,2 %, à 560 100 unités), BMW (-0,9 %, à 228 900 unités) et davantage Audi (-3,4 %, à 204 120 unités) ou Ford (-2,9 %, à 177 425 unités) sont les symboles d'une activité en situation délicate.

A fin mai, certaines marques majeures tirent toutefois leur épingle du jeu et gagnent en pénétration. Les acheteurs allemands accordent leurs faveurs à Mercedes (+3,6 %, 293 850 unités), à Skoda (+5,5 %, à 121 500 unités), à Toyota (+7 %, à 66 350 unités), à Mazda (+8,4 %, à 43 830 unités) et à Dacia (+12,5 %, à plus de 31 000 unités).