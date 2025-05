Le marché allemand des occasions a flanché en avril 2025

Un peu moins de voitures d'occasion ont été revendues au cours du mois d'avril en Allemagne. Selon les statistiques officielles, 570 882 transactions ont été réalisées, soit une baisse de 1,8 %. Depuis le début de l'année 2025, le marché est à l'équilibre.

Depuis janvier 2025, les reventes de Mercedes ont augmenté de 3 %, sur un marché allemand des voitures d'occasion identique à l'an passé. ©Mercedes-Benz

Les vacances de printemps n'auront pas mis à mal que le marché espagnol des voitures d'occasion. L'Allemagne aussi a subi les effets du calendrier. D'après les données officielles, 570 882 transactions ont été comptabilisées en avril 2025 de l'autre côté du Rhin, soit 1,8 % de moins que l'an passé.

Volkswagen a fléchi de 2,4 %, retombant à moins de 115 700 unités. Opel aussi a souffert (-2,9 %, à 50 450 échanges), tout comme BMW (-2,6 %, à 48 380 unités) et Audi dans une moindre mesure (-0,9 %, à 44 520 unités).

En fait, dans le haut du classement, il n'y a guère que Mercedes (+1,4 %, à 61 620 unités) et Skoda (+1,4 %, à 24 550 unités). Créditée d'un peu moins de transactions, Toyota a percé de 3,4 %, à 13 057 unités.

Mercedes a le vent dans le dos

Au terme des quatre premiers mois, 2,207 millions de voitures particulières d'occasion ont trouvé preneurs. En comparaison avec l'an passé, le marché allemand a perdu une petite centaine de voitures (116 unités pour être précis). Un score aux accents de contre-performance puisque les pays voisins sont en croissance.

À cette échelle de temps, Volkswagen a cédé 0,8 %, à 449 380 transactions environ. Audi chute de 5,2 %, à tout juste plus de 161 800 unités. Ford peine tout autant à convaincre des acheteurs (-3,5 %, à 142 870 unités).

À l'inverse, l'exercice 2025 réussit pour le moment à Mercedes dont les transactions augmentent de 3 %, à plus de 234 900 unités. En frôlant les 97 850 unités, Skoda s'envole de 4,9 % et signe la plus belle performance du haut de classement. Mais plus bas dans la liste, il faut souligner la poussée de Mazda, dont 35 100 exemplaires ont été remis en circulation, soit 7,9 % de plus que l'année dernière.