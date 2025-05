Espagne : les signaux toujours au vert pour le marché de l’occasion

Malgré une baisse de volume des ventes au mois d’avril 2025 en raison des vacances de Pâques, la tendance est encore à la hausse par rapport à l’an passé. Le marché de l’occasion espagnol peut espérer finir avec un meilleur total qu’en 2024.

Malgré la chute des ventes en avril, le marché des VO garde une dynamique positive en Espagne. ©AdobeStock - Sven Krautwald

L’effet saisonnier de Pâques a impacté lourdement le marché des ventes de véhicules d’occasion sur le territoire espagnol. Selon les données des associations de distributeurs, dont la Ganvam, le nombre de transactions en avril 2025 a chuté de 12,8 % par rapport à l'an passé pour plafonner à 163 202 unités.

Cependant, compte tenu de la très bonne dynamique du premier trimestre, ce phénomène ne fait pas basculer le marché dans le rouge. En effet, le cumul après quatre mois se monte à 698 922 unités, en gain de 3,7 % par rapport à 2024.

A noter que les prévisions indiquent un marché qui dépassera à nouveau les deux millions d'unités vendues d'ici la fin de 2025, soit environ 2,5 % au-dessus des niveaux d'avant la pandémie.

Une augmentation qui continue

En termes de rythme d'évolution, les hausses les plus importantes s'observent sur le canal des loueurs et sur celui des importations. Le premier a gagné 8,6 % depuis le début de l'année pour atteindre 45 153 unités à fin avril. Le second bondit de 12,5%, en totalisant 44 176 unités.

Par tranche d’ancienneté, les véhicules âgés de huit à dix ans affichent la plus forte croissance, avec une hausse de 13,7 %, à 40 540 unités. Les voitures de plus de quinze ans restent majoritaires sur le marché, représentant plus de 41 % des ventes. Au cours des quatre premiers mois, 290 024 exemplaires ont trouvé preneur (+5,5 %).

En ce qui concerne les motorisations, les ventes de véhicules diesel d’occasion ont diminué de 2 %, tandis que celles des voitures à essence ont progressé de plus de 3 %, à 255 995 remises en circulation.

Du côté des alternatives, les voitures électriques d’occasion connaissent une forte augmentation, avec une croissance de 47,7 %, avec un total de 8 149 transactions. Même constat pour les véhicules hybrides rechargeables, dont les ventes ont bondi de 53 %, bien qu’ils représentent encore une part modeste du marché.