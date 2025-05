Espagne : le marché automobile poursuit son envol

Depuis le début de l'année, 377 889 voitures neuves ont été mises à la route en Espagne, représentant une hausse de 12,2 % par rapport à la même période l’an passé. Dans les chiffres, le mois d’avril 2025 confirme la constance de l’augmentation. Cette évolution globale est principalement due aux canaux des particuliers et des loueurs courte durée.

Seat vient se placer derrière Toyota et Renault au classement par marque sur le marché espagnol des voitures neuves. ©Seat-Cupra

Le marché des voitures neuves en Espagne continue de progresser de façon exponentielle. Au mois d’avril 2025, selon les données collectées par la Ganvam, l’association des distributeurs, 98 522 livraisons ont été réalisées. En comparaison avec l'an passé, cela correspond à une augmentation de 7,1 %.

Au niveau des parts de marché, les exemplaires destinés à la location courte durée connaissent la plus forte hausse en ce début de printemps. En effet, ce segment de marché enregistre un bond de 11,5 % par rapport à 2024, à 28 146 immatriculations.

En termes de volume de vente en revanche, le secteur des particuliers pèse toujours plus que les autres, avec près de 39 700 unités écoulées (+5,6 %). Le canal des entreprises a totalisé 30 707 livraisons (+5,1 %) au mois d’avril 2025.

L’hybride comme motorisation star

D’un point de vue plus global, sur l’ensemble des quatre premiers mois de l'année, le marché est en hausse de 12,2 % par rapport à 2024. Depuis janvier, 377 889 voitures neuves ont été mises à la route.

Une dynamique que l'on doit aux particuliers et aux loueurs courte durée. Les uns cumulent désormais 162 277 VN (+14,9 %) et les autres pointent à 94 109 unités (+14,2 %). Quant aux entreprises, elles ont pris possession de 121 503 voitures durant le premier quadrimestre, soit +7,3 % sur un an.

Dans ce contexte, les motorisations hybrides font office de stars. En effet, elles figurent largement en tête du choix des consommateurs espagnols. Avec 42,9 % de pénétration, ces véhicules surpassent de plus de dix points les motorisations essence (31,7 % des véhicules neufs). Les autres énergies pèsent moins de 10 % du marché espagnol.

Seat revient sur le podium

La marque la plus en vogue de cette année est toujours Toyota. Les Espagnols en ont immatriculé 31 138 unités. Une position logique compte tenu de l’étendue de véhicules hybrides proposée par la société automobile japonaise.

Renault occupe la deuxième place avec 28 605 unités. Enfin, Seat se hisse à la troisième place du classement, avec 23 622 unités, délogeant de fait Kia du podium sur lequel la marque sud-coréenne se trouvait le mois passé.

Dans le détail des modèles, la Dacia Sandero conserve sa couronne, forte de 11 972 unités. Elle devance la MG ZS, donnée à 10 644 unités, et la Seat Ibiza, dont 8 010 exemplaires ont été mis en circulation.