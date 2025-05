Le marché automobile français s'enfonce dans le rouge en avril 2025

Avec un nombre de jours ouvrés identique, le marché français des voitures neuves perd 6 % en avril 2025, presque autant que sa tendance depuis le début de l’année (- 7 %). Cette baisse fait suite à deux mois très perturbés par les évolutions du bonus et du malus et touche surtout les ventes aux particuliers.

Selon les chiffres AAA Data, le marché automobile français enregistre 138 696 immatriculations de voitures particulières neuves sur le mois d'avril 2025. Les seuls canaux en progression sont ceux des loueurs courte durée, des transits temporaires et des constructeurs, soit les ventes tactiques, tandis que les plus importants en volumes – ceux des particuliers et des flottes (sociétés, loueurs longue durée et administration) – s’affichent en forte baisse.

Avec une part de marché de 18 %, les motorisations électriques augmentent légèrement par rapport au même mois de l’an dernier et reculent par rapport aux premiers de 2025, malgré le soutien des flottes.

"La demande est trop faible pour alimenter le marché et les constructeurs comptent sur les canaux dits tactiques, les seuls en progression, pour écouler leurs stocks. Même le leasing à particuliers s’écroule d’au moins 20 % sur le mois, alors qu’il a largement contribué à soutenir leurs achats ces dix dernières années", observe Marie-Laure Nivot, Head of automotive market analysis chez AAA Data.

Plusieurs points positifs émergent pourtant de cette morosité, à commencer par l’intérêt des flottes pour les modèles électriques, les ventes d’hybrides (hors rechargeables) qui continuent à bien se porter :

la demande toujours forte pour les SUV (plus de 52 % des immatriculations en avril),

la dynamique des segments C-SUV (+ 21 %) et D-SUV (+ 21 %) grâce à des modèles comme le Peugeot 5008 qui font plus que compenser la chute de Tesla,

mais aussi les succès de plusieurs modèles Renault au palmarès des immatriculations d’électriques ou de ceux de Peugeot chez les microhybrides.

Les flottes poursuivent leur électrification

Le gouvernement a confirmé le retour en septembre du leasing social, destiné aux ménages modestes. D’ici là, les voitures électriques ne bénéficient plus que d’un bonus réduit, des primes CEE (Certificats d’Economie d’Energie) que certains constructeurs commencent à proposer mais avec des montants faibles pour les particuliers, et d’incitations pour les flottes.

Ces dernières accélèrent leur conversion puisque les modèles électrifiés (hybrides et électriques) représentent plus des trois-quarts de leurs immatriculations, dont 22 % pour les électriques (+ 65 % sur le mois). A l’inverse, les particuliers continuent à bouder les électriques (- 44 % sur le mois), avec une part de marché de 18 %.

Plusieurs marques affichent pourtant de fortes progressions sur cette motorisation. C’est de nouveau le cas de celles du groupe Volkswagen (Volkswagen Skoda, Audi, Cupra et même Porsche), de Dacia, Citroën, Mercedes, Kia, Ford, Mini, BYD et DS. Tout en plaçant deux modèles dans le top 5 des électriques, dont la Renault 5 largement en tête, Renault progresse de 4 % sur cette motorisation. Quant à Tesla, ses immatriculations en avril s’effondrent de 59 %.

Les hybrides sont en progrès sur le mois, à + 28 % au global, mais avec des évolutions contrastées dans le détail. Ainsi les rechargeables poursuivent leur déclin à – 12 % (- 32 % sur les flottes, leur canal de prédilection) tandis que les microhybrides progressent de 48%. Entre les deux, les hybrides classiques (HEV) gagnent 31 %.

Les motorisations non électrifiées représentent 30 % des immatriculations, dont 21 % pour l’essence (- 39%) et 5 % pour le diesel (- 41 %). Le solde est constitué des ventes de voitures GPL, en fort recul, faute d’un renouvellement significatif de l’offre.

(Avec AAA Data)

