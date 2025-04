L’hybride domine les ventes du marché européen au premier trimestre 2025

Avec 2 715 008 immatriculations recensées par l'ACEA, le marché européen recule de 1,9 % au premier trimestre 2025. Si l’hybride présente la plus grande part de marché (35,5 %), c’est la motorisation électrique qui affiche la meilleure progression, avec un bond de 23,9 % des mises à la route.

Grâce à une large gamme de modèles full hybrides et électriques, le groupe Renault a vu ses ventes européennes augmenter de 9,5 % au premier trimestre 2025. ©Renault/DPPI

Dans un contexte difficile et imprévisible pour les constructeurs automobiles, le marché européen peine à résister. Après des baisses consécutives de 2,6 % en janvier et de 3,4 % en février, le mois de mars n’aura donc pas suffi à inverser la tendance au premier trimestre 2025.

Selon les données de l’ACEA, les immatriculations de voitures neuves en Europe ont en effet diminué de 0,2 % sur ce troisième mois de l’année, à 1 029 519 unités. Depuis le début de l’exercice 2025, le repli est donc de 1,9 %, pour un total de 2 715 008 exemplaires écoulés.

L’hybride en grande forme, le thermique en chute libre

Si l’on s’intéresse aux différentes énergies, ce sont les véhicules hybrides qui dominent les ventes au premier trimestre 2025, avec une part de marché de 35,5 %. Cette motorisation enregistre 964 108 mises à la route sur les trois premiers mois de l’année, soit une progression de 20,7 %.

De leur côté, les voitures à moteur essence affichent une part de marché de 28,7 %. Elles continuent toutefois de perdre en terrain (779 817 unités ; -20,6 %), puisqu’elles représentaient encore 35,5 % des ventes dans l’Union européenne l’année dernière. Même constat pour le diesel, qui a perdu 3,3 points de part de marché en l’espace d’un an et ne concentre plus que 9,5 % des immatriculations avec 258 728 unités vendues (- 27,1 %).

L’électrique progresse

L’électrique affiche de son côté la meilleure progression du premier trimestre 2025. Les volumes de ventes de voitures électriques ont en effet bondi de 23,9 %, à 412 997 exemplaires. Leur part de marché est ainsi passée de 12 % (premier trimestre 2024) à 15,2 %.

Si les ventes des modèles électriques progressent largement en Europe, celles de Tesla poursuivent leur chute. Freinées par la réputation de son patron Elon Musk et une gamme vieillissante, les immatriculations de la marque américaine ont en effet quasiment été divisées par deux sur l'ensemble du premier trimestre 2025. Tesla a enregistré 36 167 mises à la route (-45 %), contre 65 774 sur les trois premiers mois de l’année 2024, soit la plus grosse baisse relative sur la période parmi les principaux constructeurs automobiles.

Volkswagen garde une belle longueur d’avance

Au premier trimestre 2025, le groupe Volkswagen représente à lui seul plus du quart des ventes du marché européen, avec une part de 26,7 %. Le plus grand constructeur en Europe a ainsi vu ses immatriculations augmenter de 4,8 %, à 724 045 unités. On ne peut pas en dire autant de Stellantis qui, malgré sa deuxième place et une part de marché de 16,6 %, voit ses volumes chuter de 14 % (450 814 unités).

Le groupe Renault vient compléter le podium, grâce à un bond de 9,5 % de ses immatriculations, portant le total à 312 983 exemplaires. Viennent ensuite les groupes Toyota (242 166 exemplaires ; -4,8 %), Hyundai (200 909 ex. ; -7,2 %) et enfin les allemands BMW (179 751 ex. ; +0,4 %) et Mercedes-Benz (132 345 ex. ; -6,2 %).