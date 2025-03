Le marché européen baisse en février 2025, malgré l'augmentation des électriques

En dépit d'une croissance de 23,7 % des véhicules électriques, les immatriculations VP ont diminué de 3,4 % en février 2025 dans l'Union européenne, à 853 670 unités. Si Volkswagen et Renault affichent une tendance positive, Stellantis perd encore du terrain et Tesla est en pleine déroute.

Le groupe Volkswagen confirme son leadership européen avec une part de marché en hausse de 2,2 points en février 2025 (27,2 %). ©Volkswagen

Après un mois de janvier 2025 en baisse de 2,6 %, le marché européen poursuit sa chute avec 3,4 % abandonné en février. L'Union européenne a ainsi totalisé 853 670 immatriculations. Depuis le début de l'exercice 2025, le repli est de 3 %, à 1 685 640 unités, selon les chiffres de l'ACEA.

Dans ce contexte, les véhicules électriques échappent toutefois au marasme. En effet, les VE affichent une croissance de 23,7 %, avec 131 275 unités. Depuis le début de l'année, la progression est de 28,4 %, à 255 489 unités. Un volume qui permet d'afficher une part de marché de 15,2 %.

La déroute de Tesla

Sur ce canal, il faut noter la déroute de Tesla dont les immatriculations sur notre continent ont plongé de 47,1 %, à 11 743 unités. Depuis janvier, le repli est même de 49 %, à seulement 19 046 immatriculations.

"Beaucoup de gens ne sont pas alignés avec ses positions", a commenté à l'AFP Matthieu Noël, analyste chez Roland Berger. Mais il est encore difficile de dire à ce stade si "ça a un vrai impact sur la marque ou si c'est temporaire". Il faut plutôt y voir une concurrence accrue et Tesla "ne se positionne plus avec les meilleurs produits", souligne Matthieu Noël.

Pas assez d'électrique pour l'Acea

Cette progression de l'électrique ne suffit pas pour le lobby automobile : elle "reste inférieure au niveau nécessaire pour que la transition vers une mobilité zéro émission progresse", souligne dans un communiqué Sigrid de Vries, directrice générale de l'ACEA.

"Alors que la proposition de la Commission européenne sur l'allègement des pénalités pour les voitures et les camionnettes pour la période 2025-2027 est sur le point d'être publiée, il sera tout aussi important de s'attaquer aux goulots d'étranglement fondamentaux qui freinent cette transition", souligne-t-elle.

En attendant, les modèles hybrides prennent de plus en plus le contrôle du marché européen. Ils représentaient 35,2 % des ventes sur les deux premiers mois de l'année, devant les modèles essence (29,1 % du marché, -20,5 %).

Stellantis toujours à la peine

Le groupe Volkswagen accentue encore son leadership continental avec des chiffres en hausse de 4,9 % en février et de 4,8 % au cumul. De quoi voir sa part de marché grimper de 2,2 points sur le mois (27,2 %) et de deux points depuis janvier (27,3 %).

En revanche, pour son dauphin Stellantis, la tendance ne s'inverse pas. En effet, le groupe recule de 16,4 % en février et de 17,1 % après deux mois d'activité. De quoi afficher une part de marché de 16,9 % sur le mois (19,5 % un an plus tôt) et 16,5 % au cumul (19,3 %). Une part encore loin de la volonté de Jean-Philippe Imparato, patron de Stellantis Europe.

Le groupe Renault est lui sur une belle dynamique avec des immatriculations en hausse de 11,3 % en février et 8,3 % depuis janvier. Le français voit ainsi passer sa part de marché continentale à 12 % en février (+1,6 point) et 11,4 % depuis le début de l'exercice (+1,2 point).