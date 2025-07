Vers un rapprochement entre le Cecra et l'AME

L'association européenne Automotive Mobility Europe (AME) réunit désormais huit fédérations nationales dont l'objectif est de défendre les intérêts de la distribution et de la réparation automobiles à Bruxelles. D'ici quelques mois, le Cecra devrait rejoindre ce nouvel organisme pour peser sur les décisions européennes.

Les représentants des huit fédérations nationales qui composent l'AME se sont réunis à Berlin. Le Cecra pourrait les rejoindre dès 2026. ©AME

Un peu plus d'un an après avoir créé l'association Automotive Mobility Europe (AME), le couple franco-allemand constitué de Mobilians et de la ZDK voit large. Déjà, six fédérations nationales les ont rejoints pour constituer une force de lobbying dont l'objectif est de peser dans les décisions européennes qui touchent la distribution et la réparation automobiles.

AKL, en Finlande, Aran au Portugal, AutoBranchen au Danemark, BOVAG aux Pays-Bas, Ganvam en Espagne, Traxio en Belgique, Mobilians en France et ZDK en Allemagne constituent désormais le socle de cette nouvelle fédération européenne.

D'ici quelques mois, au début de l'année 2026, une autre structure pourrait les rejoindre. Le Cecra qui constituait, jusqu'en 2024, la seule organisation européenne de la profession dédiée au lobbying européen, pourrait bien se fondre dans cette nouvelle organisation.

"Nous allons travailler ensemble, Cecra et AME pour renforcer nos actions auprès des instances européennes. Nous avons échangé des lettres d'intention qui formalisent la volonté du Cecra d'intégrer l'AME", nous précise Xavier Horent, délégué général de Mobilians et vice-président de l'AME. Les administrateurs du Cecra seront amenés à approuver le projet d'alliance lors de l'assemblée générale du Cecra qui se déroulera le 24 septembre prochain à Budapest (Hongrie). L'opération finale devrait avoir lieu en janvier 2026.

Une première réunion s'est déroulée les 1er et 2 juillet 2025, à Berlin (Allemagne), pour poser le socle de la structure de lobbying et de sa gouvernance. Si l'objectif reste une plus grande efficacité en matière de lobbying sur la distribution et la réparation automobiles, l'AME ne s'interdit aucun contact avec d'autres organismes. "Notre volonté est de faire valoir les droits de plus de cinq millions de salariés dans le secteur en Europe", avance Xavier Horent.