Ludovic Jamet et François Landais élus à la tête de Mobilians Pays de la Loire et Bretagne

L’assemblée générale régionale élective de Mobilians Pays de la Loire a élu Ludovic Jamet à la présidence pour un mandat de quatre ans, en succession de Pascal Brethomé. Il sera épaulé par Jérôme Degrès, vice-président, et Philippe Laurendeau, trésorier, en présence du président national Francis Bartholomé.

Diplômé en droit, Ludovic Jamet débute sa carrière dans la distribution (Casino, Norauto), avant de rejoindre Mondial Assistance à la direction des achats. Il poursuit ensuite chez Mobipolis (ex-GNFA), où il accompagne plus de 150 entreprises de la filière mobilité. En 2015, il reprend l’entreprise familiale Pluchon Automobiles, implantée dans le vignoble nantais depuis plus de 70 ans et aujourd’hui labellisée RSE.

Un engagement communal

Engagé localement, il a aussi été adjoint au maire de Jouy-en-Josas (78) et conseiller communautaire à Versailles Grand Parc (78), en charge du développement économique. Très impliqué dans les réseaux professionnels, il siège notamment à la CCI de Loire-Atlantique.

Sa présidence s’inscrit dans la continuité, avec une volonté de renforcer la dynamique collective. Les priorités porteront sur la simplification réglementaire, le développement du lobbying local et l’accompagnement des entreprises face aux mutations du secteur, notamment en matière de compétences.

François Landais à la tête de la Bretagne

Dans la région voisine, François Landais a été reconduit à la présidence de Mobilians Bretagne pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. L’élection s’est tenue à l’unanimité, en présence du président national Francis Bartholomé.

Né à Paimpol (22) en 1970, François Landais suit un parcours commercial, avec un BTS force de vente puis une formation à l’Escra du Mans. Il débute comme vendeur chez Citroën à Rennes (35) avant de rejoindre en 1996 le garage familial, où il devient chef des ventes. Il en prend la direction en 2020, poursuivant le développement de l’entreprise, qui a souhaité en 2025 ses 90 ans, et obtenu le titre de meilleure concession de France par Le Journal de l'Automobile.

Pour ce nouveau mandat, il s’appuiera sur Sylvain Baron (vice-président) et Françoise Meudec (trésorière), ainsi que sur les présidents départementaux.

Lors de la mandature précédente, Mobilians Bretagne a renforcé son action en matière d’information, d’accompagnement et de partenariats, contribuant à une hausse de 9 % du nombre d’adhérents entre 2022 et 2025.

Le nouveau mandat vise à consolider cette dynamique, avec un accent mis sur la proximité terrain, la fidélisation des adhérents et la défense des intérêts des professionnels. L’organisation entend poursuivre son rôle structurant dans un secteur en mutation.