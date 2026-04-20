Mobilians : les nouveaux visages de la gouvernance régionale 

Il n’y a pas que l’élection du délégué général qui anime Mobilians en ce moment. Au cours des trois derniers mois, les assemblées générales régionales de l’organisation professionnelle ont élu leurs présidents pour des mandats de quatre ans, en présence du président national, Francis Bartholomé. Faisons le point sur les différents élus de chaque région.

Christian Messmer, président de Mobilians Grand Est

Le 29 janvier 2026 à Pont-à-Mousson (54) et le 5 février à Reims (51), les assemblées générales régionales électives ont réélu Christian Messmer à la présidence de la région Grand Est de Mobilians. Le président de Car Trucks & Trailers prend la direction de cette branche régionale qui occupe la cinquième place au niveau national en nombre d'adhérents hors grands comptes (2 256 adhérents au total). L’activité territoriale compte 822 visites d’adhérents et 486 visites de prospection réalisées par les animateurs territoriaux. Christian Messmer sera épaulé par un collège d’élus départementaux renouvelé et représentatif de l’ensemble des métiers et des territoires du Grand Est. Il sera, entre autres, accompagné de Jean-Christophe Rennesson à la vice-présidence et de Jean-Louis Kayser en qualité de trésorier.

Gérard Molines, président de Mobilians Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le 12 février 2026, l’assemblée générale régionale de Mobilians PACA a élu à l’unanimité Gérard Molines. Il succède à Patrick Chatrieux, président régional depuis 2017. Gérard Molines est à la tête d’un garage familial depuis 40 ans dans les Alpes-Maritimes. Il s’est engagé notamment au sein du Groupement des agents Peugeot, qu’il a présidé de 1999 à 2007. Président départemental de Mobilians depuis deux mandats, il a été élu en mettant l’accent sur l’emploi et la formation. Il aspire également à travailler avec les pouvoirs publics pour mieux prendre en considération les spécificités des métiers des services de l’automobile et de la mobilité. Il pourra s’appuyer sur Patrick Escudier (président Bouches-du-Rhône), réélu vice-président régional, et sur Pascal Bongiovanni (président Vaucluse), reconduit à la fonction de trésorier régional.

Dimitri Sionnet, président de Mobilians Aquitaine

Le 19 février 2026, les membres de l’assemblée générale de Mobilians Aquitaine ont élu Dimitri Sionnet pour succéder à Jean Dulamon à la présidence régionale de l’organisation. Une élection à l’unanimité pour ce nouveau président, passionné d’automobile depuis l’enfance. Il a notamment racheté son premier garage à Melle (79) à l'âge de 21 ans, posant ainsi les bases de DSI Automobile. En treize ans, l'entreprise est devenue une structure d’une trentaine de salariés répartis sur trois sites, réalisant un chiffre d'affaires de douze millions d’euros. Dimitri Sionnet porte une attention toute particulière aux enjeux liés à la data et à l’intelligence artificielle. Pour les quatre ans à venir, il s'appuiera sur une équipe resserrée composée de Benoît Carpentier, vice-président régional, et de Jean Dulamon, trésorier régional. À la présidence, Dimitri Sionnet a l’ambition de renforcer l’organisation régionale pour qu'elle soit un partenaire de référence pour les entreprises de la région. Il souhaite également poursuivre le développement du nombre d’adhérents et valoriser l’image des métiers en renforçant leur attractivité.

Clément Berthier, président de Mobilians Bourgogne-Franche-Comté

Le 26 février 2026, l’assemblée générale régionale de Bourgogne-Franche-Comté a élu Clément Berthier. À l’unanimité, il succède à Bernard Guyot, qui a reçu la médaille d’honneur pour ses 13 années de services à la présidence régionale. Clément Berthier est président du groupe de distribution familial Berthier, concessionnaire VI Renault Trucks et Fenwick, qui compte aujourd’hui quinze agences dans la région. Il a exercé plusieurs mandats successifs en tant que président régional VI depuis 2017, président départemental de la Côte-d'Or et vice-président régional depuis 2022. Pour son mandat, il est entouré de Joël Sanseigne, vice-président régional, et d’Éric Cheli, trésorier régional. Son programme est axé sur le renforcement du service aux adhérents, en particulier pour les TPE qui représentent 80 % des entreprises de Mobilians. Il souhaite ainsi développer les dispositifs d’accompagnement et enrichir les animations métiers et thématiques. Il axe également une partie de son mandat sur les problématiques d’emploi dans la filière.

Michaël Occelli, président de Mobilians Auvergne-Rhône-Alpes

Le 25 février 2026, l’assemblée générale régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, réunie à Eurexpo Lyon en préambule de l’avant-première du salon du 2 Roues, a choisi à l’unanimité Michaël Occelli pour la présidence régionale. Ce dernier a commencé sa carrière dans le hard-discount avant de fonder, à 27 ans, le garage Grésivaudan qu’il dirige depuis treize ans. Agent Stellantis et membre du groupement des agents Citroën, il a diversifié son activité en lançant un service de location de voitures et un centre de lavage automobile. Pour mettre en œuvre son programme, Michaël Occelli s'appuiera sur François Cerdeno, vice-président régional, et Franck Reda, trésorier régional. Durant ce mandat, il souhaite représenter et accompagner les professionnels de la région face aux défis économiques et aux transformations du secteur.

Lorenzo Lefebvre, président de Mobilians Normandie

Le 5 mars 2026, l’assemblée générale régionale de Normandie a élu à Cabourg (14) le PDG du groupe Movébo, Lorenzo Lefebvre, à la présidence régionale de l’organisation. Il a occupé plusieurs responsabilités au sein de l’organisme, notamment en tant que vice-président régional, vice-président national de la branche Éducation et Sécurité routière (ESR) et président de Génération Mobilians, structure destinée à fédérer les jeunes entrepreneurs de la filière. "Dans ses fonctions, Lorenzo Lefebvre a activement contribué à la modernisation de la filière ainsi qu’à la défense et à la promotion des enjeux de la profession auprès des pouvoirs publics", explique Mobilians dans son communiqué. Son mandat s’inscrira dans la continuité de celui de son prédécesseur, Max Prudhomme. La nouvelle équipe entend consolider la dynamique engagée en s’appuyant sur le maillage départemental ainsi que sur les branches métiers.

Stéphane Haddadj, président de Mobilians Île-de-France

Le 12 mars 2026, l’assemblée générale régionale de Mobilians Île-de-France a élu Stéphane Haddadj à l’unanimité à la présidence régionale. Concessionnaire moto depuis 30 ans et dirigeant de Honda National Motos, il succède à Jean-Claude Dugeny. Il a également développé une concession Kawasaki à Courbevoie et un point de vente à Paris. Il a notamment été président de Mobilians Paris et référent deux-roues pour les Hauts-de-Seine. Très attaché à la formation, il accompagne de jeunes alternants de l’INCM et du Garac et occupe depuis plusieurs années la fonction de trésorier de l’INCM. Pour mener son mandat, Stéphane Haddadj sera accompagné de Fabrice Godefroy, président du groupe IDLP, élu vice-président délégué, et de Laurence Kerlan, agente Mazda et gérante du Garage du Marché de la Fourche à Clamart (92), élue trésorière.

Jean-François Marin, président de Mobilians Centre-Val de Loire

Réunie à Chambord (41) le 19 mars 2026, l’assemblée générale régionale de Mobilians Centre-Val de Loire a élu Jean-François Marin pour succéder à Denis Bernier. Professionnel de la réparation automobile, il cumule 42 ans d’expérience au sein de l’entreprise qu’il a reprise en 2004. Aujourd’hui, il est à la tête d’une agence Peugeot/Citroën et d’un garage Eurorepar situé à Montbazon, près de Tours. En parallèle, il préside la Corefor Centre-Val de Loire. Pour mettre en œuvre son programme, Jean-François Marin s'appuiera sur une équipe engagée, avec Frédéric Derouck (ATAC Pièces Auto) en tant que vice-président régional et Serge Nonnon (Tôlerie Moderne) à la fonction de trésorier régional. Pour ce mandat, il souhaite fédérer et être à l’écoute des adhérents.

Fabien Degand, président de Mobilians Hauts-de-France

Le 26 mars 2026, l’assemblée générale régionale s’est réunie à Lens (62). Les 130 participants ont réélu Fabien Degand à la présidence régionale. Il sera entouré de Marie-Françoise Le Berre, vice-présidente, et de David Ribeiro, trésorier. Fabien Degand est issu d’une famille engagée dans l’automobile depuis près d’un siècle. Après un BTS Action commerciale, il commence sa carrière chez Leroy Merlin avant de rejoindre le groupe Renault en 1986. Il intègre ensuite l’entreprise familiale où il occupe les fonctions de directeur des ventes, puis de dirigeant. Cette fonction au sein du syndicat professionnel n’est pas une nouveauté pour lui : élu président régional du CNPA (devenu Mobilians) en 2017, il a été reconduit en 2022 puis en 2026. Il souhaite notamment garantir une mobilité accessible, en particulier dans les zones rurales, accompagner les entreprises face aux transitions énergétiques et renforcer l’attractivité des métiers.

Ludovic Jamet, président de Mobilians Pays de la Loire

Réunie le 2 avril 2026, l’assemblée générale régionale de Mobilians a élu Ludovic Jamet, qui succède à Pascal Brethome. Il est entouré de Jérôme Degres à la vice-présidence et de Philippe Laurendeau en tant que trésorier. Il a commencé sa carrière dans la distribution au sein du groupe Casino, puis chez Norauto à des postes de direction. Il a poursuivi son parcours à la direction des achats de Mondial Assistance, où il a exercé successivement les fonctions de directeur adjoint puis de directeur pour les trois sociétés d’assistance du groupe. Il a ensuite rejoint Mobipolis (ex-GNFA) en tant que salarié puis consultant indépendant, accompagnant plus de 150 entreprises de la branche. À travers une feuille de route structurée, le bureau entend concentrer ses efforts sur le lobbying local et la communication, avec pour objectif de simplifier et stabiliser la réglementation.

François Landais, président de Mobilians Bretagne

Réunie à Carnac (56) le 9 avril 2026, l’assemblée générale régionale de Mobilians a choisi François Landais comme président du bureau breton. Il a débuté sa carrière comme vendeur automobile au sein de la succursale Citroën de Rennes (35) avant de rejoindre le garage familial en 1996, où il a exercé comme chef des ventes. En 2020, il en prend la direction, inscrivant son action dans la continuité du savoir-faire familial. Pour son mandat, il est épaulé par Sylvain Baron, vice-président régional, et Françoise Meudec, trésorière régionale. Son action s’inscrit dans la continuité du précédent mandat : renforcer l’accompagnement des professionnels par des réunions thématiques et une implication accrue des élus. L’objectif est de fidéliser les adhérents grâce à une présence de terrain renforcée et une animation de proximité adaptée aux réalités territoriales.