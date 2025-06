Le chinois Xiaomi se lance dans la bataille des SUV

Après la berline SU7, le spécialiste des smartphones poursuit l'extension de sa gamme avec le YU7. Xiaomi affirme avoir engrangé 286 000 commandes de son nouveau SUV électrique en quelques heures.

Le SUV YU7 de Xiaomi est disponible en Chine à partir de 30 200 euros. ©Xiaomi

Plus connu pour ses smartphones que pour ses automobiles, Xiaomi persiste dans sa volonté de s'imposer dans le véhicule électrique.

Et il s'en donne les moyens avec près de dix milliards de dollars d'investissements annoncés dans ce domaine et l'objectif d'atteindre un volume de ventes de 300 000 voitures dès 2025.

Après la berline SU7, Xiaomi se lance dans les SUV et affirme avoir enregistré en une heure 289 000 commandes de son nouveau modèle, baptisé YU7 et disponible à partir de 253 500 yuans (30 200 euros).

Le fondateur et PDG du groupe, Lei Jun, s'est dit stupéfait par l'engouement des clients. "C'est fou. En deux minutes, nous avons reçu un total de 196 000 précommandes, dont 128 000 fermes et non remboursables", a-t-il déclaré selon une vidéo publiée après le lancement du véhicule jeudi 26 juin 2025.

Le modèle embarque, selon la version, des batteries LFP ou NMC de 96,3 ou 101,7 kWh. Ce nouveau SUV affiche des autonomies comprises entre 760 et 835 km selon la norme chinoise CLTC (China light duty vehicle test cycle), ce qui équivaut à une fourchette comprise entre 600 et 670 km en WLTP (environ 20 % de moins).

Le YU7 propose une architecture en 800 volts qui lui permet notamment de recharger de 10 à 80 % en douze minutes. Au chapitre puissance, cela peut grimper jusqu'à 690 chevaux et ainsi abattre le 0 à 100 km/h en 3,23 s et la vitesse de pointe atteint 253 km/h.

La conduite autonome de Xiaomi sous surveillance

L'engouement pour les produits technologiques haut de gamme intervient au moment où le gouvernement tente d'encourager la consommation et l'innovation, dont il espère faire des moteurs de croissance.

L'intérêt pour les fonctions de conduite intelligente de ces véhicules a toutefois été tempéré par un accident mortel en mars 2025 impliquant un SU7 de Xiaomi. La voiture circulait en mode de conduite assistée avant l'impact. Le drame a coûté la vie à trois étudiantes.

Le Premier ministre Li Qiang a indiqué cette semaine son ambition de faire de la Chine une "puissance majeure de la consommation", notamment en stimulant la demande pour des produits à haute valeur ajoutée, comme les véhicules électriques. (avec AFP)