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Le palmarès des e-Trophées de l’Amam 2026

Publié le 8 juin 2026

Par Robin Schmidt
3 min de lecture
L’Association des médias auto et moto (AMAM) a organisé la cinquième édition de ses e-Trophées récompensant les meilleures automobiles présentées, lancées ou commercialisées durant l’année 2025. Pendant deux jours, 28 modèles électriques, hybrides et hybrides rechargeables ont ainsi été passés au crible par 35 journalistes. Voici le palmarès.
De la minicitadine au grand SUV en passant par des berlines et même un minibus électrique, 28 modèles électrifiés étaient présentés à l'édition 2026 des e-Trophées de l'Amam. ©Thibault Chevalier

Pour la cinquième édition des e-Trophées de l'Amam, l'Association des médias auto et moto a réuni un plateau de choix avec un total de 28 modèles électriques, hybrides et hybrides rechargeables, battant ainsi le record de 26 voitures établi l’an dernier. De la minicitadine au grand SUV en passant par des berlines et même un minibus électrique, tous les segments ou presque étaient représentés.

 

L'Amam décerne ses e-Trophées 2025

 

D’ailleurs, parmi les 24 marques représentées lors des e-Trophées de l’Amam 2026, cinq sont nouvelles sur le marché français, à savoir Denza, Jaecoo, Omoda, Polestar et Zeekr. Pendant deux jours, 35 journalistes automobiles issus de médias français, mais aussi pour la première fois suisses et belges, ont donc pris le volant des véhicules afin de les évaluer. Voici le palmarès.

 

Les BMW iX3, Renault Twingo E-Tech et Honda Prelude récompensés

 

Dans la catégorie de la meilleure électrique, le BMW iX3 l'a emporté devant le Porsche Cayenne Electric et la MG4 Urban. Le SUV bavarois a d’ailleurs également été récompensé pour son ergonomie, devant la Honda Prelude et la Cupra Raval.

 

Dans la catégorie hybride rechargeable, la Citroën C5 Aircross a recueilli le plus de votes et devance ainsi l’Audi Q3 e-hybrid et le BYD Atto 2 DM-i. En ce qui concerne les hybrides (HEV), c’est la Honda Prelude qui s'impose devant le Jaecoo 5 et le Nissan Qashqai e-Power.

 

 

Le Porsche Cayenne Electric a quant à lui raflé le prix du meilleur grand SUV, tandis que les BMW iX3 et Polestar 3 terminent respectivement deuxième et troisième. De son côté, le Jaecoo 5 l’a emporté dans la catégorie des SUV compacts, devant le Dacia Duster Hybrid GPL 4x4 et le Nissan Qashqai.

 

La nouvelle Renault Twingo E-Tech a été désignée meilleure citadine, devant la Cupra Raval et la Nissan Micra, alors que la Polestar 3 est repartie avec le titre de meilleure familiale, devant la BMW iX3 et la Mazda 6e. Pour ce qui est des compactes, c’est la MG4 Urban qui a été récompensée. La Volkswagen ID.3 GTX et la Honda Prelude complètent le podium de cette catégorie.

 

Enfin, la palme du plus bel intérieur est revenue à la Volvo ES90, qui devance le BMW iX3 et la Renault Twingo E-Tech. Cette dernière a d’ailleurs également gagné le prix des constructeurs, tandis que le prix "Coup de foudre", décerné à la fois par le jury et les membres de l’Amam, a cette année été attribué à la Honda Prelude.

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