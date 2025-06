L'Amam décerne ses e-Trophées 2025

Pour la quatrième année, l'Amam a organisé ses e-Trophées lors desquels 26 modèles électriques, hybrides et hybrides rechargeables ont été passés au crible par 32 journalistes durant deux jours. Voici le palmarès.

Les e-Trophées de l'Amam mettaient en compétition 26 modèles. ©AMAM/Thimothé Lambert/812Production

Pour la 4e édition des e-Trophées de l'Amam, l'Association des médias auto et moto avait réuni un plateau de choix avec pas moins de 26 modèles électriques, hybrides et PHEV. Un large panel allant de la citadine aux grands SUV, en passant par des berlines et même un roadster.

Durant deux jours, 32 journalistes automobiles ont pris le volant des véhicules afin de les juger. Voici le palmarès.

Dans la catégorie de la meilleure électrique, le Skoda Elroq l'emporte devant le Kia EV3 et l'Audi A6 e-tron. Le modèle tchèque rafle aussi le prix du meilleur SUV compact, devant le Kia EV3 encore et le Dacia Bigster.

Dans la catégorie hybride rechargeable, la Golf a recueilli le plus de votes et devance sa cousine, l'Audi A3, et le Toyota C-HR. Pour les hybrides (HEV), le Dacia Bigster s'impose devant le Honda HR-V et la Suzuki Swift All-Grip.

Le Porsche Macan électrique a dominé la catégorie des grands SUV, devant le BMW iX et le XPeng G9.

La nouvelle R4 E-Tech a été désignée meilleure citadine, devant l'Alpine A290 et la Citroën ë-C3, alors que l'Audi A6 e-tron est repartie avec le titre de meilleure familiale, devant le Porsche Macan électrique et le VW ID.Buzz sept places.

La nouvelle Renault gagne aussi un trophée pour son ergonomie. Le Dacia Bigster et le Skoda Elroq complètent le podium de cette catégorie.

Enfin, la palme du plus bel intérieur est revenue au BMW iX, alors que le MG Cyberster a fait le plein au chapitre du plaisir et de l'agrément. Le roadster électrique MG a également gagné le prix "Coup de foudre" de l'Amam, à égalité avec l'Alpine A290.