Essai Audi A6 Avant e-tron : invitation au voyage

Publié le 19 mars 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 6 min de lecture

En plus d'une autonomie pouvant dépasser 700 km et d'une puissance de charge de 270 kW, l'Audi A6 Avant e-tron pose de nouveaux jalons dans la catégorie en sachant marier confort et dynamisme. Une proposition électrique qui devrait représenter la moitié des ventes du modèle, avec un fort penchant pour les professionnels.

L'Audi A6 Avant e-tron devrait représenter un millier de ventes en 2025 en France. ©Audi

Bien que l'Audi A6 ait fêté ses 30 ans en 2024, l'histoire des grandes berlines a débuté en 1968 avec l'Audi 100. Malgré un incontestable succès, l'aura de cette lignée doit beaucoup à ses versions Avant, c'est-à-dire break dans les appellations du constructeur. En effet, depuis 1994 et l'apparition du nom A6, cette carrosserie a vraiment permis d'installer un modèle qui s'est vendu à plus de sept millions d'exemplaires (3,2 millions pour l'Audi 100), dont 130 000 en France. Une tradition que l'on retrouve avec la sixième génération de l'A6, qu'elle soit électrique ou thermique. Car bien en a pris à Audi d'abandonner sa nomenclature où l'A6 thermique aurait dû devenir l'A7. Entre parenthèses, il est dommage que cette décision n'ait pas été prise quelques mois plus tôt, elle aurait permis de "sauver" l'A4, sans doute l'appellation Audi la plus connue dans le monde. Jusqu'à 713 km d'autonomie Reposant sur la plateforme PPE (premium platform electric), comme le Q6 e-tron, l'A6 profite d'une architecture en 800 V lui permettant d'encaisser une puissance de charge de 270 kW. De quoi regagner 310 km en dix minutes et faire le 10 à 80 % en 21 minutes. Côté mécanique, l'A6 Avant e-tron Performance, qui est une propulsion, affiche 367 ch (270 kW) et 580 Nm de couple, avec un boost pouvant aller jusqu'à 380 ch. De quoi offrir un rayon d'action, selon le cycle WLTP, de 713 km avec une consommation moyenne d'environ 16 kWh/100 km. Une consommation réaliste dans un usage mixte et raisonnable. La variante S6, en transmission intégrale Quattro, grimpe jusqu'à 503 ch (370 kW) avec son moteur supplémentaire sur le train avant (140 kW et 275 Nm). De quoi parcourir 642 km tout de même. Dans les deux cas, la batterie reste la même, avec une capacité brute de 100 kW et 94,9 kWh nette. À l'image du Q6 e-tron, qui avait marqué une vraie avancée dans ce domaine, le voyage avec une A6 se fera dans un grand confort. Même sans la suspension pneumatique. Bien que le comportement ne souffre d'aucune critique, malgré les 2,2 tonnes du modèle, il est dommage que les roues directrices arrière ne soient pas proposées, même en option, pour gagner en agilité. Un équipement qui est techniquement possible d'installer puisque le Porsche Macan, qui repose sur la même plateforme, le propose. Gros travail sur l'aérodynamisme

Pour atteindre une telle efficience, les ingénieurs ont particulièrement soigné l'aérodynamisme. Ainsi, le Cx atteint 0,24 sur l'Avant et 0,21 sur la Sportback. La meilleure valeur jamais atteinte par une Audi. Les hommes d'Ingolstadt ont optimisé le rendement avec notamment 12 km de gagnés en optimisant le flux d'air lié au besoin de refroidissement, 7 km avec les rétroviseurs caméras ou encore 6 km avec la suspension adaptative faisant varier la hauteur de caisse. Mais le plus gros impact vient de la monte pneumatique qui peut amputer l'autonomie de 20 à 40 km. À bord, pas vraiment de surprise, car le modèle reprend la présentation et l'organisation déjà aperçues sur le Q6, avec notamment trois écrans possibles, l'affichage tête haute ou encore une liste d'Adas des plus complètes. Les panneaux de portes avant peuvent toutefois évoluer avec deux petits écrans si l'option rétroviseurs-caméras est choisie. D'ailleurs, l'implantation plus haute par rapport au Q8 e-tron permet une vision plus naturelle, même si cela demande un temps d'adaptation, principalement à gauche. Avec une longueur de près de 4,93 m et un empattement de 2,95 m, l'A6 Avant e-tron offre un bel espace à bord et un volume de chargement de 502 litres qui peut passer à 1 422 litres une fois la banquette rabattue. Des commandes en hausse de 43 % L'A6 e-tron sera une pièce importante dans les ambitions électriques d'Audi France. En effet, en 2025, sur les 7 500 VE que vise la filiale, l'A6 e-tron devrait atteindre 1 600 exemplaires, dont environ 1 000 Avant et 600 Sportback. Avec l'arrivée dans quelques semaines de l'A6 thermique (seulement TDi 48 V dans un premier temps), le modèle devrait représenter environ 3 000 unités dans l'Hexagone cette année. Ce sera plus en année pleine, à partir de 2026, car le modèle sera mieux installé et les contraintes de production seront moindres. Plus largement, Audi veut renouer avec la croissance en France, avec plus de 50 000 immatriculations cette année et le défi est en bonne voie avec, à fin février, des commandes en hausse de 43 %. Audi veut se relancer en 2025 Naturellement, la clientèle professionnelle devrait être le principal canal d'activité pour cette nouvelle génération d'A6 avec 45 % des ventes. D'ailleurs pour le lancement, Audi propose une offre de LLD de 37 mois/30 000 km à 890 euros par mois pour une A6 Avant e-tron Performance Design. Sans passer par la location, la gamme A6 Avant e-tron débute à 67 920 euros pour culminer à 92 710 euros. Pour la S6, il faudra débourser 106 520 euros. Pour la variante Sportback, la gamme va de 66 420 à 91 210 euros et 105 020 euros pour la variante S. L'A6 e-tron Performance devrait s'adjuger 40 % des ventes, devant la Quattro (35 %) et la S6 (20 %). Une version d'entrée de gamme, simplement baptisée e-tron, avec une batterie moins importante (83 kW) et une puissance moindre (285 ch), devrait plafonner à 5 %.

Les plus Confort et performances Autonomie Temps de recharge Les moins Pas de roues arrière directrices Interface pas toujours simple Tarifs

