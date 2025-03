Audi veut se relancer en 2025

À l'image des ventes mondiales en repli de 11,8 %, le bilan financier d'Audi traduit un exercice 2024 compliqué. Le chiffre d'affaires a chuté de 7,6 % alors que la marge opérationnelle, 3,9 milliards d'euros (-37,8 %), recule de trois points à 6 %. Pour 2025, l'offensive produits devrait permettre de renouer avec la croissance.

Gernot Döllner, patron d'Audi, et et Jürgen Rittersberger, responsable des finances, le 18 mars 2025. ©Audi

L'année 2024 n'aura pas été simple pour Audi. Cela se traduit notamment dans les résultats, avec un chiffre d'affaires en baisse de 7,6 %, à 64,53 milliards d'euros. Les ventes mondiales du groupe sont ainsi passées de 1 918 912 unités en 2023 à 1 692 548 en 2024, soit 226 364 unités de moins (-11,8 %).

La marque Audi a totalisé 1 671 218 unités, en baisse de 11,8 %. Toutes les grandes zones géographiques sont touchées et notamment la Chine où les ventes ont reculé de 10,9 %, avec 649 434 véhicules.

Avec 10 643 unités, celles de Bentley ont reculé de 21,5 %. Même chose pour Ducati avec 54 495 motos écoulées, en baisse de 6,4 %. Seule Lamborghini reste en positif avec des livraisons en hausse de 5,7 %, à 10 687 unités.

La marge opérationnelle du groupe a plongé de 37,8 %, à 3,9 milliards d'euros (6,28 en 2023), soit seulement 6 % du chiffre d'affaires, contre 9 % un an plus tôt. Bentley affiche 14,1 %, Ducati 9,1 % et enfin Lamborghini conserve une marge opérationnelle stratosphérique de 27 % ! (27,2 % en 2023).

Pour le constructeur, le travail engagé permet de poser les fondations d'un nouvel Audi. L'accord sur la réduction des effectifs en Allemagne fait partie de cette grande révolution. La quête du constructeur est similaire à nombre de ses concurrents, voulant retrouver une plus grande efficacité et plus d'agilité.

Au chapitre produits, après une période peu animée, la gamme reprend de l'épaisseur depuis mi-2024. Ce qui fait dire au constructeur qu'il pourra compter sur la gamme la plus jeune dans son univers concurrentiel et cela aura un impact sur les volumes en 2025.

Après l'A3, le Q6 e-tron ou encore l'A5 et le Q5, Audi a lancé début 2025 la nouvelle génération d'A6, électrique et thermique. Le nouveau Q3 sera aussi une réalité durant l'été. Audi va ainsi lancer dix hybrides rechargeables d'ici la fin de l'année.

En Amérique du Nord, dix modèles vont être lancés d'ici fin 2025 pour améliorer la performance de la marque sur le deuxième marché du monde. Les Q6 e-tron, A6 e-tron et thermique ainsi que les Q5 et A5 vont y débarquer. Le constructeur suit de près l'évolution des droits de douane voulue par l'administration Trump.

La démarche est proche en Chine où Audi affiche la volonté de regagner du terrain sur le marché des électriques avec le travail sur les produits engagé avec les coentreprises avec FAW et SAIC.

L'électrification de la gamme n'est pas remise en cause, mais comme beaucoup, Audi entend prolonger la vie de ses motorisations thermiques selon la maturité des marchés.

Pour 2025, Audi vise un chiffre d'affaires compris entre 67,5 et 72,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 7 et 9 %.