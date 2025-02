Donald Trump envisage 25 % de taxes sur les automobiles importées

Le président américain vient d'annoncer que les droits de douane sur les automobiles importées aux États-Unis pourraient être de 25 %. Une possibilité qui sera tranchée d'ici le 2 avril 2025.

Donald Trump envisage une taxation de 25 % pour les automobiles importées aux États-Unis. ©Union européenne

Le nouveau président américain poursuit sa revue d'augmentation des droits de douane pour les produits arrivant aux États-Unis.

Après des annonces sur les fabrications mexicaine ou canadienne, puis des taxes sur l'importation d'acier ou d'aluminium, Donald Trump vise cette fois-ci l'automobile, les semi-conducteurs et le secteur pharmaceutique.

Lors d'une conférence de presse depuis sa résidence de Floride, à Mar-a-Lago, le président a indiqué que les nouvelles taxes sur les automobiles importées seraient "d'environ 25 %".

Mais il a ajouté vouloir "donner le temps" aux constructeurs "pour qu'ils aient des usines ici" et ainsi "qu'ils n'aient pas de droits de douane". Il a ajouté se donner jusqu'au 2 avril 2025 pour décider.

Un délai qui permettra peut-être des négociations, voire des annonces, mais aucunement de localiser des productions qu'il s'agisse d'automobiles, de semi-conducteurs ou de produits pharmaceutiques.

"J'ai été contacté par certaines des plus grosses entreprises du monde, et grâce à ce que nous faisons avec les droits de douanes et les incitations, elles veulent revenir aux États-Unis et nous annoncerons que de très grandes entreprises reviendront", a également annoncé Donald Trump.

Quelle réponse de l'Europe ?

Le président s'est aussi satisfait d'avoir vu l'Union européenne (UE) "réduire leurs droits de douane sur les voitures au niveau que nous avons". "L'UE avait 10 % de taxes sur les voitures et ils sont désormais à 2,5 %, ce qui est exactement le même niveau que nous", a-t-il assuré.

Mais pour autant, s'il "prend note de ce qui a été fait", le président américain estime que "l'UE a été très injuste" avec les États-Unis. "Nous avons un déficit commercial de 350 milliards de dollars, ils n'achètent pas nos voitures, nos produits agricoles, ils n'achètent quasiment rien, nous devons rectifier cela", s'est-il plaint.

Selon les données du département du Commerce, le déficit commercial des États-Unis en biens vis-à-vis de l'UE était de 235 milliards de dollars en 2024. En revanche, ils ont une balance commerciale excédentaire en ce qui concerne les services.

Le commissaire européen en charge du Commerce et de la Sécurité économique, Maros Sefcovic, est arrivé mardi 18 février 2025 à Washington pour une visite de deux jours et rencontrera notamment Howard Lutnick, le secrétaire au Commerce désigné par Donald Trump, ainsi que Jamieson Greer, le représentant de la Maison-Blanche en charge des relations commerciales (USTR). (avec AFP)