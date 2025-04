Audi lève le voile sur sa nouvelle A6 berline

Un mois après la déclinaison break, c’est désormais au tour de la nouvelle Audi A6 berline d’entrer en piste. Cette sixième génération de la routière ne sera proposée, lors de son lancement en France, qu’en motorisation diesel électrifiée. Attendue dans les concessions à l’été 2025, elle sera disponible à partir de 68 550 euros.

Lors de son lancement en France, la nouvelle Audi A6 ne sera proposée qu'en motorisation diesel. ©Audi

Le festival de nouveautés se poursuit chez Audi. Après les lancements successifs des Q6 e-tron, A5, A6 e-tron, et plus récemment des Q5 et Q5 Sportback, place maintenant à la sixième génération de l'A6 berline. Comme le break avant elle, la grande routière reprend donc l’appellation historique des modèles Audi, abandonnée en 2023.

Exit les chiffres pairs pour les voitures électriques et les chiffres impairs pour les thermiques : le constructeur allemand a finalement décidé de faire machine arrière, en réadoptant une nomenclature jugée plus simple. Un retour en arrière qui colle mieux aux attentes des clients, synonyme de clarté dans la gamme.

Dans la logique des choses, la sixième génération de l’A6 thermique aurait donc dû s’appeler A7. Mais elle récupère en fin de compte l’ancienne désignation des Audi, qui renvoie au segment et au positionnement de chaque modèle. La berline cohabitera ainsi aux côtés de la version 100 % électrique, baptisée A6 e-tron.

Modernité à bord

Reposant sur la même plateforme PPC des récents Q5 et A5, la nouvelle A6 reprend en toute logique les codes esthétiques des dernières Audi. À l’avant, on retrouve par exemple la large calandre Singleframe, tandis qu’à l’arrière, le bandeau lumineux fait son retour, avec un design affiné et couvrant toute la largeur de la voiture.

Côté dimensions, seule la longueur évolue. La sixième génération de la berline mesure en effet 6 cm de plus en longueur que sa devancière, pour atteindre presque 5 m de long (4,99 m). La hauteur (1,45 m), la largeur (1,88 m) et l’empattement (2,92 m) restent quant à eux inchangés. Si elle gagne en taille, la nouvelle A6 perd en revanche en volume de coffre, qui passe à 452 l, contre 530 l pour la précédente version.

En ce qui concerne l’habitacle de la berline, ce dernier reste identique à celui de la carrosserie break. On y retrouve ainsi un écran de 11,9 pouces de diagonale pour l’instrumentation numérique, accompagné d’un écran central tactile de 14,5 pouces. Enfin, Audi complète ce festival numérique avec un autre écran de 10,9 pouces disponible en option, qui permet au passager avant de consulter des sites web et de diffuser du contenu vidéo en continu. L’affichage tête haute est aussi proposé en option.

Que du diesel au lancement

Lors de son lancement, la nouvelle Audi A6 berline ne sera disponible en France qu’avec une motorisation diesel microhybride. Cette dernière sera dotée d’un moteur 2.0 TDI délivrant 204 ch (150 kW) et d'un couple maximal de 400 Nm, associé à un système électrique de 48 V.

Pour cette version, les clients auront le choix entre une transmission à double embrayage en traction avant ou en transmission intégrale. Toutefois, des motorisations essence hybrides rechargeables pourraient également voir le jour en fin d’année 2025.

La sixième génération de l’Audi A6 voit son prix débuter à 68 550 euros, soit 2 000 euros de moins que le break. Un ticket d’entrée qui reste néanmoins nettement plus élevé que celui de sa devancière, sans parler du vaste catalogue d’options qui peut considérablement alourdir la note. Les premiers exemplaires seront livrés aux clients français à l’été 2025.