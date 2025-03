Avec la nouvelle A6 Avant, Audi réadopte l’appellation historique de ses modèles

Le constructeur aux anneaux a présenté sa nouvelle A6 Avant thermique. Si elle devait initialement s’appeler A7, Audi a finalement préféré revenir à sa nomenclature historique, et ce, pour le grand bonheur de ses clients. Plus moderne, la sixième génération du break allemand sera disponible dans les concessions françaises en mai 2025.

Lors de son lancement en France, la nouvelle Audi A6 Avant ne sera proposée qu'en motorisation diesel. ©Audi

Bonne nouvelle si vous faisiez partie de celles et ceux qui avaient du mal avec la nouvelle nomenclature des Audi… Car le constructeur allemand a finalement décidé de revenir en arrière. Fini les chiffres pairs pour les voitures électriques et les chiffres impairs pour les thermiques, la marque aux anneaux réadopte l’appellation historique de ses modèles, abandonnée en 2023.

Et c’est la sixième génération de l’A6 Avant qui inaugure ce retour en arrière. Ainsi, si le nouveau break thermique devait initialement s’appeler A7, il reprend en fin de compte l’ancienne désignation des Audi, qui renvoie au segment et au positionnement de chaque modèle. Une nomenclature jugée plus simple, mais surtout largement préférée par les clients de la marque.

Ambiance modernisée

Basée sur la même plateforme PPC des récents Q5 et A5, la nouvelle A6 Avant reprend la plupart des éléments de design des dernières Audi. On y retrouve par exemple la large calandre Singleframe à l’avant ou le long bandeau lumineux à l’arrière, bien que ce dernier soit plus fin et positionné différemment.

Côté dimensions, la sixième génération du break allemand gagne encore 5 cm de longueur par rapport à sa devancière, pour atteindre presque 5 m de long (4,99 m). L’empattement progresse également de 3 mm, à 2,93 m, tandis que sa largeur est de 1,88 m sans rétroviseurs. Si elle gagne en taille, la nouvelle A6 Avant perd en revanche en volume de coffre, qui passe à 466 l en configuration cinq places et 1 497 litres avec les sièges rabattus.

Si l’habitacle paraît bien plus modernisé que celui de sa précédente version, il reste néanmoins identique à celui de la dernière A5. On y retrouve ainsi un écran de 11,9 pouces de diagonale pour l’instrumentation numérique, accompagné d’un écran central tactile de 14,5 pouces. Enfin, Audi complète ce festival numérique avec un autre écran de 10,9 pouces disponible en option, qui permet au passager avant de consulter des sites web et de diffuser du contenu vidéo en continu. L’affichage tête haute est aussi proposé en option.

Une seule version diesel au lancement

Lors de son lancement, la nouvelle Audi A6 Avant ne sera disponible en France qu’avec une motorisation diesel microhybride. Cette dernière sera dotée d’un moteur 2.0 TDI délivrant 204 ch (150 kW) et d'un couple maximal de 400 Nm, associé à un système électrique de 48 V. Pour cette version, les clients auront le choix entre une transmission à double embrayage en traction avant ou en transmission intégrale. Toutefois, des motorisations essence pourraient également voir le jour par la suite.

La sixième génération de l’Audi A6 Avant voit son prix débuter à 70 550 euros. Un ticket d’entrée nettement plus élevé que celui de sa devancière, sans parler du vaste catalogue d’options qui peut considérablement alourdir la facture. Les premiers exemplaires seront livrés aux clients français en mai 2025. Et surprise… Le break devrait être rapidement rejoint par sa déclinaison berline, qui sera présentée le 15 avril prochain.