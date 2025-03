Audi récompensé pour sa relation client

Le constructeur allemand a remporté le trophée de la relation client 2025, selon une étude réalisée par Kantar et BearingPoint. Audi France se classe également deuxième toutes catégories confondues (assurance, automobile, banque, grande distribution...)

Audi est la première marque automobile du classement 2025 de la relation client et deuxième au général. ©Audi

"Cette distinction nous honore et récompense le travail conjoint des équipes du siège, de la filiale et du réseau", a lancé Robert Breschkow, directeur d’Audi France.

Audi France a en effet été classée première marque automobile de l’étude Relation Client menée par Kantar et BearingPoint. L’occasion d’interroger 4 000 personnes, parmi des clients, des utilisateurs de flottes d’entreprises ou encore des membres d’administrations.

Audi termine également deuxième au classement général de cette édition 2025 de cette étude qui détaille dix secteurs (assurance, automobile, banque, distribution spécialisée, entreprise de services, grande distribution, plateforme et e-commerce, service public, tourisme, transport).

Robert Breschkow a salué le travail réalisé depuis des années dans le cadre des différents programmes d’ores et déjà initiés ou à venir au bénéfice de l’expérience client. Citons notamment le programme Audi retail expérience, qui a pour but de placer le client au centre du parcours, ou encore le travail réalisé dans les concessions grâce au Progressive showroom concept. L’après-vente en fait partie. Sans oublier le digital et l’application MyAudi.

Cette récompense, saluant finalement l’écoute des clients, confirme bel et bien le nom de la marque. En effet, l’histoire d’Audi a débuté avec la marque Horch qui signifie "écoute" en allemand. Alors, forcé de quitter la marque qu’il avait créée, August Horch, le fondateur de Horch, a créé Audi. Qui veut dire "écoute" en latin.