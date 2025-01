Audi en difficulté sur tous les continents en 2024

La marque aux anneaux a perdu du terrain sur l’ensemble de ses principaux marchés l’an passé. Audi a ainsi vu ses immatriculations fondre de 11,8 %, à 1,67 million d’unités. Les dirigeants parlent d’une année 2024 de transition.

En 2024, Audi a vu ses ventes s'effondrer de 21,3 % en Allemagne. ©Audi

Audi a vu ses ventes dévisser de 11,8 % en 2024. La marque aux anneaux, emblème phare du groupe Volkswagen, n’a livré que 1 671 218 voitures dans le monde. Un trou d’air qui n’est pas sans rappeler celui subi par Mercedes-Benz.

Les dirigeants d’Audi mettent en avant les "conditions économiques difficiles, un marché très intense et compétitif, ainsi qu’une disponibilité limitée des pièces" pour justifier cette contre-performance. L’absence de nouveaux produits est une raison moins avouable, mais aussi bien réelle.

Déclin important en Allemagne

Le décrochage est généralisé. La marque perd du terrain sur tous ses grands marchés : -13 % en Amérique du Nord (240 771 unités), -10,9 % en Chine (649 434), -5,9 % en Europe (466 209) et -18,2 % ailleurs dans le monde (116 462).

La chute de 21,3 % en Allemagne est un signal inquiétant. Audi a vu ses ventes tomber à 198 342 unités sur son marché domestique. Citons également la baisse de 11 % au Royaume-Uni (123 000). Ailleurs en Europe, les résultats sont plus mitigés : -3 % en France (48 000), +1 % en Italie (67 000) et -4 % en Espagne (39 000).

Les modèles les plus demandés en 2024 ont été le Q5 (298 000), l’A6 (244 000) et le Q3 (215 000). En Europe, c’est l’A3 qui a été la plus en vue avec 84 000 ventes, devant le Q3 et le Q4 e-tron.

Audi doit également faire face à un déclin de sa gamme électrique. En 2024, 164 000 modèles à batterie ont été écoulés dans le monde, soit un repli de 8 %. À lui seul, le Q4 e-tron a cumulé 108 000 mises à la route, tandis que le nouveau Q6 e-tron semble bien démarrer avec 15 000 livraisons.

A7 et Q3 en 2025

"L’année 2024 était une phase de transition tandis que nous avançons vers un nouveau portfolio de produits, assure Gernot Döllner, PDG d’Audi. Nous sommes convaincus que nous allons atteindre nos objectifs à long terme". Il rappelle que le plan produits pour 2024 et 2025 comprend pas moins de 20 nouveaux modèles.

La plupart des lancements effectués l’an passé (Q6 e-tron, A6 e-tron, A5…) l’ont été au cours du second semestre. D’autres modèles ont seulement été dévoilés, comme le Q5. En 2025, le programme s’annonce chargé avec les nouvelles générations de l’A7 et du Q3.