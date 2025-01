Mercedes-Benz plombé par l’électrique, les utilitaires et la Chine en 2024

En dépit d’un dernier trimestre positif, Mercedes-Benz a vu ses ventes se tasser de 4 % en 2024, à 2 389 000 millions. L’essoufflement des modèles électriques, la méforme des utilitaires et la faible dynamique en Chine ont pénalisé l’activité commerciale du groupe.

Les ventes mondiales du groupe Mercedes-Benz ont baissé de 4 % en 2024. ©Mercedes-Benz

Le groupe Mercedes-Benz avait alerté à plusieurs reprises que l’année 2024 ne serait pas à la hauteur de ses ambitions initiales. Le bilan commercial confirme ses difficultés du moment.

Au cours de l’année écoulée, le constructeur a vu ses ventes plonger de 4 %, à 2 389 000 voitures particulières (VP) et utilitaires légers (VUL). Un volume en grande partie plombé par les modèles électriques qui se sont affaissés de 22 %. La gamme "zéro émission" n’a généré que 204 600 immatriculations.

La copie globale du groupe aurait pu être encore plus pâlichonne sans un dernier trimestre de belle facture. Ses ventes ont progressé de 5 % sur la période (625 800 unités), avec une pointe à +20 % pour les électriques (56 100) et à +16 % pour les VUL (105 700).

Alerte rouge en Chine

Les voitures particulières ont été moins touchées par le déclin que les utilitaires légers. Elles ont néanmoins perdu 3 % en 2024, achevant l’année à 1 983 400 immatriculations. Là aussi, le dernier trimestre a permis de redresser un peu la barre, avec 520 100 unités cumulées, soit une hausse de 3 %.

La gamme VP électrique n’a pas rencontré le succès escompté puisqu’elle n’a été à l’origine que de 185 100 mises à la route. Soit un recul de 23 % par rapport à 2023. Le quatrième trimestre à +16 % (49 200 unités) a permis de terminer l’année sur une meilleure note.

Un autre point noir de l’année 2024 a été le net ralentissement de l’activité en Chine. Mercedes-Benz a vu ses ventes y reculer de 7 %, passant sous la barre des 700 000 unités (683 600). Les ventes se sont également rétractées de 9 % en Allemagne, avec 213 500 transactions. À l’inverse, la marque a carburé en Amérique du Nord avec 365 400 immatriculations (+8 %).

Un autre motif d’inquiétude est le tassement de 14 % des ventes des modèles de la gamme A et B (534 800 unités). Idem à l’autre extrémité du catalogue. Une méforme que le cœur de gamme, incarné par les gammes C et E, n’a pas réussi à compenser en dépit d’une progression de 6 % (1 167 100). Mercedes-Benz compte notamment sur le lancement de la nouvelle génération du CLA pour soutenir ses ventes en 2025.

Les VUL en difficulté

Les utilitaires légers ont pour leur part perdu 9 % en 2024, tombant à 405 600 ventes cumulées. Le modèle le plus touché a été le Vito (101 200 unités, -15 %), davantage que le Sprinter (219 100, -8 %). L’autre élément clé de 2024 est la faiblesse des ventes de modèles électriques. Seulement 19 500 unités ont été écoulées (-14 %) en dépit d’une gamme complète couvrant tous les segments.