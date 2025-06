Les exportations automobiles des constructeurs chinois vers l'Europe s'envolent

La Chine consolide sa position d'exportateur automobile vers l'Union européenne. Après une année 2024 record, les exportations des constructeurs chinois vers l'Europe ont progressé de 7,3 % au premier trimestre 2025, pour atteindre 1,4 million de voitures neuves.

La Chine consolide sa position d'exportateur automobile vers l'Union européenne avec 1,4 million de véhicules au premier trimestre 2025. ©AdobeStock

Trimestre après trimestre, les constructeurs chinois consolident leur position de premier exportateur mondial de véhicules. Sur les trois premiers mois de l'année 2025, les exportations de modèles sur le continent européen ont atteint 1,42 million d’uni­tés, en hausse de 7,3 % sur une année, selon les chiffres communiqués par l'European Car Group (ECG).

Au rythme actuel, la Chine pourrait exporter entre 5,7 et 6 mil­lions de véhicules sur l’ensemble de l’année 2025, contre 5 millions en 2024, marquant ainsi un nou­veau record et consolidant sa première place d’exportateur mondial d’auto­mobiles devant le Japon.

Les motorisations thermiques en tête

Contrairement aux idées reçues, les véhicules électriques ne dominent pas encore les flux exportés par la Chine. Les modèles thermiques représentent encore 69 % des volumes, soit 978 000 unités au premier trimestre 2025.

Les véhicules électriques, avec 290 000 unités, progressent néanmoins de 16,7 % sur un an. Les hybrides, quant à eux, connaissent une croissance fulgurante (+60 %), avec 152 000 unités.

Trois marques dominent les exportations : Chery, BYD et SAIC qui, à elles seules, expédient plus de 660 000 véhicules, soit près de la moitié des volumes exportés. Mais selon l'association chinoise des concessionnaires automobiles (Cada), environ 6 % d’entre eux seraient en fait des voitures d’occasion "déguisées".

Les voitures particulières constituent l’essentiel des exportations chinoises vers l’Europe : 82,9 % du total, soit 1,1 million d’unités. Les véhicules utilitaires comptent pour 17 % (242 000 unités).

Six pays concentrent à eux seuls 82 % des importations européennes : la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne et un sixième non précisé. La Pologne enregistre la progression la plus spectaculaire avec +189 %, illustrant un rééquilibrage géographique des points d’entrée.