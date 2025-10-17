Chery : le crossover Omoda 4 taillé pour l'Europe

Le groupe automobile chinois Chery a présenté en avant-première son tout nouveau Omoda 4. Ce crossover du segment B, aux dimensions très européennes et au design avant-gardiste, sera proposé en motorisations hybride et 100 % électrique. Il pourrait faire son arrivée en France d’ici à la fin de l’année 2026.

Le groupe Chery nous a invités sur sa terre natale, à Wuhu, en Chine, pour découvrir en avant-première son nouveau Omoda 4. ©Chery

Cela ne fait plus aucun doute, Chery prépare son arrivée imminente en France. Et elle devrait se faire par le biais de ses deux marques Omoda & Jaecoo, déjà commercialisées en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en Pologne et en Hongrie, pour ce qui est de l’Europe.

Les récentes nominations d’Antoine Roussel et de Guillaume Cohen, respectivement directeur commercial et responsable des ventes BtoB, ainsi que celle de Thomas Chrétien, au poste de directeur du branding, du marketing et de la communication de Chery France, laissent présager un lancement dans un avenir proche, probablement dans le courant du premier semestre 2026.

Mais en attendant l’annonce officielle de son arrivée sur le marché français, le groupe Chery nous a invités sur sa terre natale, à Wuhu, en Chine, pour y découvrir en exclusivité son tout nouveau modèle : l’Omoda 4. Ce crossover du segment B rejoint la gamme internationale de la jeune marque Omoda, fondée en 2023, aux côtés des Omoda 5, 7 et 9.

Hybride et 100 % électrique

Directement inspiré du concept car Omoda 3, l’Omoda 4 mesure 4,40 m de long et affiche un design avant-gardiste, au style limite "cyberpunk". Selon le constructeur, ce crossover s’adresse à un "public moderne à la recherche de style, d’innovation et de technologies de pointe".

L’Omoda 4 repose sur la plateforme multiénergie commune aux autres modèles de la gamme, lui permettant donc d’être proposé en versions hybride et 100 % électrique. Très peu d’informations techniques ont été dévoilées à leur sujet, mais d’après nos sources, elles devraient reprendre les motorisations déjà visibles sur les Jaecoo 5 et Omoda 5.

Ainsi, en version hybride, l’Omoda 4 devrait adopter un bloc thermique de 1,5 l développant 143 ch, associé à un moteur électrique de 204 ch (ou 150 kW) et une batterie de 1,8 kWh, pour une puissance cumulée de 225 ch.

Pour ce qui est de la motorisation 100 % électrique, celle-ci devrait être basée sur un moteur de 204 ch (ou 150 kW). Grâce à une batterie de 60,9 kWh, ce crossover chinois pourrait disposer d’une autonomie supérieure à 400 km en cycle WLTP.

Mais l’Omoda 4 se distingue aussi par son caractère sportif. L’un des éléments de design les plus marquants est sans doute le bouton de démarrage de la voiture, situé sur la console centrale, qui rappelle celui des modèles Lamborghini.

Tout cela, sans compter l’arrivée d’une déclinaison plus sportive, baptisée "Ultra", qui se distingue notamment par son imposant aileron arrière.

Le lancement de l’Omoda 4 interviendra à compter du 20 octobre 2025 sur les 44 marchés où la marque est déjà présente. D’après nos informations, le modèle pourrait également faire son arrivée en France d’ici à la fin de l’année 2026.