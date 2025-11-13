Chery s'allie à Ayvens pour ses offres de LLD en Europe

Publié le 13 novembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Le constructeur chinois a retenu Ayvens pour l’accompagner dans sa conquête du marché européen. Le loueur longue durée va opérer en marque blanche pour le compte de Chery et ses deux marques Omoda et Jaecoo.

Ayvens va construire des offres de LLD en marque blanche pour le compte des marques Omoda et Jaecoo. ©Jaecoo

Le groupe Chery valide une nouvelle étape dans son opération de déploiement sur le sol européen. Le constructeur chinois, qui officie avec ses deux marques Omoda et Jaecoo, va désormais être en mesure de proposer des offres de location longue durée à ses clients professionnels. Un protocole d’accord a été conclu en ce sens avec Ayvens, qui va opérer en marque blanche. Les concessionnaires Omoda et Jaecoo basés en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Luxembourg, en Belgique et en France vont ainsi avoir accès à des formules de LLD clés en main. Arrivée en France au printemps 2026 "Ce partenariat avec Ayvens nous permet d’accélérer notre développement européen ambitieux aux côtés d’un partenaire de confiance, expert sur le marché de la mobilité. Nous sommes convaincus que cette collaboration offrira à nos clients une expérience fluide et fiable de nos véhicules, soutenant ainsi notre vision à long terme pour la région", commente Jeff Zhang, PDG de la région Europe et vice-président de Chery International. À noter que l’accord portera dans un premier temps sur plusieurs modèles dits "phares", dont des électrifiés. En France, le groupe Chery misera sur une gamme de véhicules hybrides et hybrides rechargeables lors de son lancement au printemps 2026. Chery : le crossover Omoda 4 taillé pour l'Europe Pour Annie Pin, directrice commerciale du groupe Ayvens, "ce partenariat avec Omoda et Jaecoo s’inscrit pleinement dans notre ambition d’offrir une gamme plus large de véhicules à travers l’Europe, combinant les dernières technologies à des tarifs attractifs."

