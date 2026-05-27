États-Majors du VO 2026 : une grande fête sous tension

En 2026, le marché du véhicule d'occasion entre dans une zone de turbulences dont personne ne mesure encore l'ampleur. Ce qui se dessine avec une netteté croissante, c'est la recomposition profonde d'un écosystème contraint de se réinventer sous la pression du retour massif de véhicules en fin de leasing, de l'électrification chaotique du parc, de la dégradation des marges et de la défiance vis-à-vis des constructeurs.

La menace la plus immédiate a un nom que tout le secteur prononce avec anxiété : le buy back. Le tsunami n'est plus une hypothèse, c'est un calendrier. Les premières vagues frapperont dès juin prochain, la plus volumineuse déferlera en fin d'année, et d'autres suivront jusqu'en 2028.

Si Stellantis concentrait les regards depuis des mois, c'est désormais Renault qui suscite les plus vives inquiétudes. Après avoir raccourci ses contrats de leasing de 49 à 36 mois, le constructeur va engendrer un embouteillage de retours saturant le réseau entre le second semestre 2026 et le premier semestre 2028. Sur fond de dégradation des valeurs résiduelles, les aides des constructeurs ne compensent qu'imparfaitement des pertes parfois abyssales – jusqu'à 15 000 euros par véhicule sur certains modèles premium.

Les pistes des concessionnaires

Les concessionnaires se retrouvent en première ligne, avec le sentiment d'avoir été abandonnés. Après avoir annoncé vouloir reprendre la main sur la chaîne de valeur du VO, les constructeurs ont fait machine arrière, laissant le réseau absorber seul les conséquences. Des groupes comme Emil Frey France et GCA ont tiré la sonnette d'alarme. D'autres cherchent des leviers : diversification des sources d'approvisionnement, nouvelles collaborations pour écouler les véhicules toxiques, recours accru au financement.

Car le financement est devenu stratégique. La pénétration de la LOA sur le VO a doublé en deux ans dans certains réseaux. Le concept de multicycle – vendre, récupérer, refinancer – s'impose comme nouvelle boussole. Mais cette mécanique cache des tensions : elle profiterait avant tout aux banques et aux constructeurs, pendant que concessionnaires et clients en supportent le coût réel.

Des ambitieux sortent du bois

Les plateformes de remarketing BtoB se préparent à accueillir des flux considérables et investissent dans la logistique comme dans le capital humain. Elles doivent trouver le bon équilibre dans leur stock, accompagner financièrement des clients aux moyens limités et tisser des liens avec des partenaires internationaux – d'autant que la France devient un pays exportateur de VO récents vers des marchés plus florissants, comme la Pologne.

Agents de marque et garagistes indépendants ont pris la mesure de ce qui se joue. Certains amorcent une émancipation structurée, bâtissant leurs propres outils VO pour ne plus dépendre des constructeurs. Quant aux marchands indépendants, donnés pour moribonds à l'époque des labels, ils résistent et parfois prospèrent, portés par leur agilité. Si de belles enseignes comme Reezocar ou Qarson ont disparu, d'autres – Debard Automobiles, AutoMalin, Aramisauto – esquissent une nouvelle cartographie du commerce VO aux abords des villes moyennes.

Europe sous influence

Des agents qui se transforment, des marchands qui s'étendent : autant de surfaces pour exposer des véhicules dont un volume considérable dort encore sur des parcs logistiques. Les constructeurs auraient tort d'y voir une menace – les négociations avancent, et des outils comme Spoticar Trade chez Stellantis ont déjà changé la donne en Europe.

Une Europe où l'offre de VO gonfle au point de créer une légère déflation des prix. Avec le conflit américano-iranien, le regard sur les électriques et PHEV d'occasion a évolué : en avril, la demande (15 % des requêtes sur Leboncoin) était deux fois supérieure à l'offre (8 % du stock).

Voilà dans quel contexte s'ouvre la 15e édition des États-Majors du VO, événement phare du Journal de l'Automobile. Les professionnels ne font face ni à un effondrement généralisé, ni à un simple coup de froid. Il s'agit d'une mutation structurelle profonde. Les gagnants seront ceux qui auront su anticiper, se spécialiser – et, paradoxalement, réinvestir dans l'humain à l'heure où le tout-numérique semblait s'imposer comme seul horizon.