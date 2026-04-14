Espagne : le marché du véhicule neuf a terminé le premier trimestre 2026 en beauté

Les voitures neuves ont le vent en poupe en Espagne. Selon les données des associations professionnelles, le marché a enregistré une progression de 11,7 % en mars pour atteindre 130 340 unités. Les immatriculations sont ainsi en croissance pour le troisième mois de rang.

Une dynamique que le marché doit d'abord au canal des particuliers. Les concessionnaires ont livré 51 774 voitures en BtoC, soit 17,5 % de plus que l'an passé. Les entreprises (+13,5 %, à 37 647 unités) ont aussi contribué à l'amélioration du score. À ceci s'ajoute un volume de 40 919 voitures livrées aux loueurs courte durée (+3,6 %).

Au terme du premier trimestre 2026, le marché espagnol pointe à 300 529 unités, en hausse de 7,6 %. Au cours de cette période, les marques ont accru de 15,1 % leurs livraisons aux loueurs courte durée, à 65 970 unités. Le canal du BtoC reste largement devant avec un cumul de 122 617 mises à la route (+5,6 %). Les entreprises ont pris possession de 90 822 voitures, soit 4,7 % de plus qu'en 2025.

Sept points de gain pour les électrifiées

Les voitures électrifiées, dont les VE et les PHEV, restent les moteurs de la croissance des immatriculations. Au mois de mars, elles ont signé une hausse de 62 %, avec un total de 26 725 unités, soit 20,5 % de pénétration. Depuis le début de l’année, elles cumulent 62 966 unités, en gain de 58,4 % de volume et de sept points de pourcentage en pénétration (à 21 %).

De fait, les émissions moyennes de CO2 des voitures particulières immatriculées en mars s’établissent à 103,7 grammes par kilomètre parcouru, soit -6,3 % sur un an. Depuis le début de l’année, la moyenne a baissé de 7 %, pour s'établir à 103,2 grammes de CO2 par kilomètre parcouru.

Le premium remonte en régime, Dacia perd du rythme

À la fin du premier trimestre, Toyota domine la concurrence. La marque japonaise cumule 27 512 immatriculations (+20,4 %), surclassant une gamme Renault en perte de vitesse (18 849 unités ; -13,5 %) et Volkswagen (18 546 unités ; +7,9 %).

Parmi les marques en bonne voie peuvent être mentionnées Mercedes (+18,1 %, à 14 008 unités), BMW (+16,8 %, à 11 760 unités), mais aussi Skoda (+15,2 %, à 11 390 unités), Citroën (+14,4 %, à 9 844 unités) et Fiat (+23,9 %, à 3 677 unités). Inversement, Ford a dévissé (-42,6 %, à 5 174 unités), tout comme Nissan (-16,9 %, à 9 995 unités), Kia (-11,4 %, à 14 950 unités) ou encore Dacia (-12,5 %, à 13 198 unités).

Dacia qui, paradoxalement, place toujours sa Sandero au sommet des modèles les plus immatriculés avec 7 526 unités à la fin du trimestre. Ce qui relègue la Seat Ibiza et le Toyota C-HR aux deuxième et troisième rangs, avec respectivement 7 202 et 7 033 livraisons. Quatrième, la Peugeot 208 est la française la plus active en Espagne avec 6 748 unités au compteur.