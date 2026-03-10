Espagne : la rentabilité des concessionnaires automobiles a atteint 1,47 % en 2025

Si les chiffres de la rentabilité des réseaux en France n'ont pas encore été compilés, la fédération espagnole Faconauto, qui regroupe les distributeurs automobiles outre-Pyrénées, a annoncé une rentabilité moyenne de 1,47 % en 2025, portée par la progression des ventes de véhicules neufs et d’occasion.

Dans le même temps, la part des concessions déficitaires a reculé à 22,2 %, selon les données présentées lors du congrès annuel de la fédération à Madrid et reprises par nos confrères espagnols de La Tribuna de Automoción. Ainsi, la rentabilité du réseau progresse nettement par rapport à 2024, où elle s’élevait à 0,92 %, soit une hausse de près de 60 % sur un an. À titre de comparaison, la rentabilité moyenne en France était de seulement 0,44 % en 2024 et il est peu probable qu'elle ait fortement progressé en 2025.

Autre indicateur en amélioration : la proportion de concessions non rentables (à la rentabilité négative). Elle est passée de 31,4 % fin 2024 à 22,2 % fin 2025. En mars 2025, ce taux atteignait encore 32,7 %, soit près d’un concessionnaire sur trois.

La vente de véhicules tire la performance

L’analyse détaillée des résultats par activité montre que les départements commerciaux ont porté la croissance de la rentabilité. Selon une étude réalisée pour le compte de Faconauto, les marges des ventes de véhicules neufs et d’occasion atteignent chacune 3,6 % fin 2025, contre respectivement 3,4 % et 3,3 % un an plus tôt.

En revanche, les activités d'après-vente semblent marquer un ralentissement. Leur contribution globale se maintient à 15,4 %, mais certaines composantes reculent. La vente de pièces détachées passe ainsi de 15,8 % à 15,7 % entre décembre 2024 et décembre 2025, tandis que la rentabilité de l’atelier mécanique diminue de 15,8 % à 15,6 % sur la même période. Seule exception : la carrosserie-peinture, dont la marge progresse de 11,6 % à 12 %, compensant partiellement le tassement des autres activités de l’après-vente.