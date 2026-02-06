Stellantis passe une charge exceptionnelle de 22 milliards d'euros dans ses comptes 2025

Le constructeur vient d'annoncer qu'il allait passer une charge exceptionnelle de 22 milliards d'euros dans ses comptes 2025. Une somme qui reflète notamment, selon Stellantis, l'impact d'une surestimation significative du rythme de l'électrification.

Stellantis va passer une charge exceptionnelle de 22 milliards dans ses comptes 2025. ©Stellantis

À l'image de GM (8,7 milliards de dollars) ou Ford (19,5 milliards de dollars), le bilan comptable 2025 de Stellantis comptera des charges exceptionnelles.

Le constructeur annonce qu'elles seront "d'environ 22 milliards d'euros" sur le second semestre 2025.

Ces charges massives, qui feront mécaniquement passer le groupe dans le rouge, équivalent presque au cumul des bénéfices nets 2023 (18,6 milliards) et 2024 (5,5 milliards). A 14h GMT, à Bourse de Paris, l'action Stellantis perdait 27 % à moins de 6 euros.

"L'ampleur des mesures annoncées aujourd'hui dépasse largement les hypothèses les plus prudentes. Nous estimions des charges supplémentaires supérieures à 7 milliards d'euros", a commenté la société de Bourse Oddo, pour qui "le redressement pourrait s'avérer plus difficile que certains ne l'espéraient" et nécessiter d'autres mesures.

"Le «reset» annoncé aujourd’hui s’inscrit dans la démarche décisive engagée en 2025, visant à remettre nos clients et leurs attentes au cœur de toute notre action", explique Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, dans un communiqué.

"C'est un coût élevé pour un reset stratégique majeur", a complété Antonio Filosa au cours d'un point de presse. "75 % des charges sont liées à des hypothèses stratégiques que nous devons corriger, principalement un excès d'optimisme sur le rythme d'adoption de l'électrification, surtout en Amérique du Nord, mais aussi en Europe".

"Les charges exceptionnelles reflètent également l’impact de problèmes opérationnels antérieurs, dont les effets sont progressivement traités par notre nouvelle équipe" expliquait aussi le constructeur.

14,7 milliards pour le réalignement des plans produits

Stellantis précise comment se répartit cette charge exceptionnelle.

Sur les 22 milliards, 14,7 milliards sont liés au réalignement des plans produits dont 2,9 milliards pour l'annulation d'actifs dans le VE et 6 milliards de dépréciation de plateformes "en raison, principalement, d'une réduction significative des perspectives de volume et de rentabilité."

S'y ajoutent 2,1 milliards à cause du redimensionnement de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électrifiés. "L'un des éléments que nous réexaminons est notre chaîne d'approvisionnement dédiée aux véhicules électriques", a précisé Antonio Filosa. Stellantis a d'ailleurs annoncé la cession de ses 49 % dans NextStar Energy, première gigafactory de batteries du Canada, revendus à son partenaire LG Energy Solution.

Le constructeur compte également 5,4 milliards pour d'autres changements dans les activités de l'entreprise, comme les coûts de qualité/garantie pour 4,1 milliards ou encore 1,3 milliard lié à la restructuration et à la réduction d'effectifs, déjà annoncée, en Europe élargie.

En soldant ses problèmes sur l'exercice 2025, Stellantis veut commencer 2026 du bon pied et avec une stratégie réalignée que l'on découvrira en détail le 21 mai 2026.

"Antonio Filosa et son équipe ont exploré tous les recoins de l'entreprise et apportent les changements nécessaires" pour "une croissance rentable", assure le groupe, pour lequel "ces actions, initiées en 2025, donnent déjà des premiers résultats encourageants".

Le groupe dévoilera ses résultats financiers pour l'exercice 2026 le 25 février prochain.