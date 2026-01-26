Stellantis a perdu du terrain en Europe en 2025

La part de marché de Stellantis en Europe est tombée à 16 % en 2025, contre 17,1 % un an plus tôt. Le constructeur a toutefois conservé sa deuxième place continentale avec plus de 2,4 millions de voitures particulières et d’utilitaires légers livrés.

La part de marché du groupe Stellantis est tombée à 16 % en Europe en 2025. ©Stellantis

La part de marché du groupe Stellantis en Europe s’est effritée en 2025. Le constructeur est tombé à 16 % des immatriculations de voitures particulières et d’utilitaires légers sur le Vieux Continent (29 pays), là où il pointait encore à 17,1 % fin 2024.

L’année qui vient de s’écouler a été particulièrement compliquée pour le groupe. Le changement de gouvernance et de patron, avec la nomination d’Antonio Filosa en lieu et place de Carlos Tavares, a été le point culminant de cette période mouvementée.

2,4 millions de livraisons

Cela s’est traduit sur le terrain par une perte d’influence. Stellantis se satisfait toutefois d’être resté le deuxième plus grand constructeur à l’échelle continentale derrière le groupe Volkswagen, avec 2 421 571 VP et VUL livrés. Il omet néanmoins d’indiquer que ses volumes, comme sa part de marché, ont été en baisse.

"Malgré l’instabilité persistante du marché et un net ralentissement de la demande, Stellantis a su, au terme de ses cinq premières années, conserver sa deuxième place parmi les principaux acteurs du secteur automobile, tout en maintenant une avance significative sur ses concurrents immédiats", commente Emanuele Cappellano, directeur des opérations pour l’Europe élargie.

Le groupe conserve quelques places fortes, à commencer par la France, l’Italie et le Portugal où il arrive en tête des immatriculations VP et VUL. Il se classe deuxième en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Autriche et dans le Benelux.

Stellantis annonce en parallèle conserver sa première place sur le segment des véhicules hybrides avec une part de marché de 15 % ou encore sur le segment A. Idem pour les utilitaires légers où sa pénétration s’élève à 28,6 %, grâce à ses marques Peugeot, Citroën, Fiat Professional, Opel et Vauxhall.

Commandes orientées à la hausse

"Cette réussite est le fruit d’une stratégie basée sur nos atouts historiques, comme notre leadership traditionnel sur le marché exigeant des véhicules utilitaires, où Stellantis compte trois modèles dans le top 10. Tout aussi importante est notre compétitivité dans le segment A, dominé par la Fiat Panda avec près de 24 % de part de marché, et dans le segment des B-SUV, qui totalise plus de 2,5 millions d’immatriculations en 2025, et dans lequel Stellantis détient plus de 20 % de part de marché", complète Emanuele Cappellano.

L’année 2026 s’annonce, pour l’heure, assez positive puisque le groupe a enregistré une progression de 8 % de ses commandes au second semestre 2025, et même de 16 % au dernier trimestre. Stellantis compte également sur la dizaine de nouveaux produits qui seront lancés dans les prochains mois pour redresser la barre.