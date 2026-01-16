Les flottes, un business à plus d’un million de véhicules pour Stellantis en Europe

Le marché des flottes revêt une importance capitale pour Stellantis en Europe. Entre les artisans, les PME, les grands comptes, les loueurs longue durée et courte durée, ce business a représenté plus d’un million de véhicules livrés en 2025. État des lieux avec Joël Verany, directeur du BtoB pour l’Europe élargie.

Les ventes BtoB de Stellantis ont dépassé le million de véhicules en Europe en 2025. ©Stellantis

Plus d’un million de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers. Voici ce que représente, pour le groupe Stellantis, le marché des flottes à l’échelle européenne. Un business des plus stratégiques dont Joël Verany est le chef d’orchestre pour l’Europe élargie.

L’ex-directeur des marques premium du groupe en France, périmètre incluant DS, Alfa Romeo et Lancia, indique que le BtoB représentait 53 % des immatriculations de Stellantis sur le Vieux Continent à fin novembre 2025. Les chiffres définitifs sur l’année complète ne sont pas encore disponibles.

Commandes orientées à la hausse

Dans le détail, 40 % des mises à la route relevaient des canaux flottes classiques (LLD, sociétés et administrations), auxquels venaient s’ajouter 13 % de livraisons aux loueurs courte durée. Sur ce dernier canal, Joël Verany estime qu’il s’agit du bon niveau d’activité en phase avec "les capacités de remarketing du groupe".

"En 2025, le groupe a connu une réelle dynamique avec des commandes BtoB en hausse de 10 % sur un marché automobile perturbé avec, dans certains pays, un certain attentisme lié, entre autres, à la réglementation", note Joël Verany.

Sur les dix principaux pays, qui représentent 90 % des volumes, la part de marché de Stellantis sur la canal des flottes s’est maintenue à 17,5 %, synonyme d’une deuxième place au classement général. En France et en Italie, le groupe occupait même la position de leader.

Montée en régime sur les VUL

Si l’on isole le segment des utilitaires légers, la performance est encore meilleure, Stellantis ayant dans son portefeuille des marques fortes dans la catégorie, avec Peugeot, Citroën, Opel et Fiat Professional. Sa part de marché grimpait ici à 29 % à fin novembre sur les dix principaux marchés, en hausse de 0,6 point.

"Nous avons une empreinte forte sur le VUL, apprécie Joël Verany, en témoigne notre place de numéro 1 en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne ou encore au Royaume-Uni."

Stellantis n’a été en réel recul que dans un seul pays : les Pays-Bas. Non pas en raison de manquements internes, mais d’un changement de "règles drastiques" concernant les utilitaires légers, qui a provoqué une baisse de 75 % de leurs ventes alors que le groupe évoluait en tant que n° 1.

13 marques en Europe, 68 modèles électrifiés

"La plupart des pays ont progressé, à commencer par le Portugal et la Belgique ; d’autres ont été stables, comme la France", observe Joël Verany. Une montée en régime qui tient notamment à la forte présence du groupe sur le segment C-SUV, "le plus important en Europe". Le directeur du BtoB évoque ainsi les Peugeot 3008 et 5008, le nouveau Citroën C5 Aircross ou encore l’Opel Grandland.

Il rappelle que le groupe a une force de frappe inédite avec 13 marques présentes en Europe, dont Leapmotor. Un ensemble jugé "complémentaire", tant au niveau géographique qu’au niveau des produits, avec une variété d’offres et de technologies pour répondre à un maximum de besoins.

Cela se traduit principalement par un catalogue de 68 modèles électrifiés, allant de l’hybride simple au 100 % électrique, en passant par l’hybride rechargeable. Joël Verany constate que cet arsenal est en phase avec la volonté de la plupart des entreprises européennes de réduire leurs émissions de CO2.

"Les moyens et le rythme pour y parvenir varient, constate-t-il néanmoins. Il y a des disparités, cela ne passe pas nécessairement par le 100 % électrique de partout. Dans certains pays, les entreprises privilégient encore l’hybridation comme technologie de transition, et nous sommes là pour écouter leurs besoins, pour être à leur service."

En 2025, l’électrique a connu une nette accélération, pour atteindre 15 % du mix sur les voitures particulières et 9 % sur les utilitaires. Stellantis a toutefois dû composer, et c’est encore le cas, avec des délais de livraisons de près d’un an sur certains modèles électriques, principalement ceux à longue autonomie équipés de batteries fournies par ACC.

Croissance attendue en 2026

Joël Verany estime que ce délai d’un an reste "un horizon acceptable en BtoB, mais nous travaillons évidemment pour qu’il se réduise". Ces modèles à forte autonomie, comme le Peugeot e-3008 homologué à 700 km, font l’objet d’une demande supérieure aux capacités actuelles de production.

Le directeur du BtoB invite les clients à tester les autres propositions électriques du groupe, parfois moins performantes en autonomie mais susceptibles de répondre tout autant à leurs besoins. "Tous n’ont pas la nécessité d’avoir des modèles à 700 km d’autonomie, ce que nous proposons de démontrer en mettant à leur disposition un pool de véhicules", avance Joël Verany.

Celui qui se dit "connecté et à l’écoute de tous les clients" est convaincu que l’année 2026 sera encore meilleure, avec "une stratégie de conquête de volumes". "Nous nous donnons les moyens de poursuivre notre croissance sur le marché BtoB en proposant les meilleures offres et de nouvelles technologies", ajoute-t-il.

Cela passera aussi par les services. La garantie huit ans sur l’ensemble de la gamme, le dispositif Custom Fit sur les utilitaires légers, le déploiement de camions ateliers pour les opérations de maintenance groupées ou encore le principe d’un interlocuteur unique pour les grands comptes internationaux ont été des actions fortes initiées en 2025. Joël Verany est convaincu que leurs effets bénéfiques se prolongeront en 2026.