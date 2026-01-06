DS livre un aperçu de son futur N° 7

Publié le 6 janvier 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Dans des messages publiés sur LinkedIn, Xavier Peugeot et Thierry Métroz, respectivement directeur général et directeur du design de DS Automobiles, ont adressé leurs vœux pour 2026, avec comme cadeau un teaser du futur N° 7. Encore camouflé, ce SUV multi-énergie, cousin du Peugeot 3008, devrait être présenté au cours de l’année.

Encore camouflé, le DS N° 7 devrait être présenté au cours de l'année 2026. ©LinkedIn/Xavier Peugeot

Chez DS Automobiles, les cadeaux de Noël sont arrivés avec quelques jours de retard. Le 2 janvier 2026, Xavier Peugeot et Thierry Métroz, respectivement directeur général et directeur du design de la marque, ont présenté leurs vœux pour la nouvelle année 2026 à travers deux publications distinctes sur LinkedIn. Quel avenir pour DS Automobiles ? En complément de leurs posts respectifs, les deux responsables de la marque premium ont également révélé deux vidéos, au sein desquelles on peut y reconnaître le village olympique des JO de Paris 2024, mais surtout... la silhouette d’un SUV ! DS N° 7 : un C-SUV multi-énergie Si le véhicule apparaît avec une carrosserie camouflée, tout laisse présager qu’il s’agirait du futur N° 7, le remplaçant du DS 7 actuel, dont la présentation devrait intervenir au cours de l’année 2026. Et pour cause, en fin d’année 2024, lors de la présentation du N° 8, DS a annoncé une offensive produits caractérisée par le lancement de trois nouveaux véhicules en l’espace de 18 mois. Jusqu’à aujourd’hui, il y a eu le N° 8, un SUV 100 % électrique du segment D, ainsi que le restylage de la berline compacte, qui prend désormais le nom de DS N° 4. Si très peu d’informations circulent pour l'heure à son sujet, on peut sans doute supposer que le N° 7 reposera sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, à l’instar du N° 8 mais aussi des Peugeot 3008 et 5008 ou encore du Citroën C5 Aircross. À la grande différence du N° 8, le DS N° 7 sera multi-énergie. Dans ce cas, il devrait reprendre les mêmes motorisations que ses cousins techniques, microhybride de 145 ch, hybride rechargeable de 195 ch mais aussi trois déclinaisons 100 % électriques. Pour ces dernières, il s’agira d’une vraie nouveauté pour le modèle, car le N° 7 actuel est uniquement proposé dans des versions thermiques et hybrides.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.