DS livre un aperçu de son futur N° 7
Publié le 6 janvier 2026
Chez DS Automobiles, les cadeaux de Noël sont arrivés avec quelques jours de retard. Le 2 janvier 2026, Xavier Peugeot et Thierry Métroz, respectivement directeur général et directeur du design de la marque, ont présenté leurs vœux pour la nouvelle année 2026 à travers deux publications distinctes sur LinkedIn.
En complément de leurs posts respectifs, les deux responsables de la marque premium ont également révélé deux vidéos, au sein desquelles on peut y reconnaître le village olympique des JO de Paris 2024, mais surtout... la silhouette d’un SUV !
DS N° 7 : un C-SUV multi-énergie
Si le véhicule apparaît avec une carrosserie camouflée, tout laisse présager qu’il s’agirait du futur N° 7, le remplaçant du DS 7 actuel, dont la présentation devrait intervenir au cours de l’année 2026.
Et pour cause, en fin d’année 2024, lors de la présentation du N° 8, DS a annoncé une offensive produits caractérisée par le lancement de trois nouveaux véhicules en l’espace de 18 mois. Jusqu’à aujourd’hui, il y a eu le N° 8, un SUV 100 % électrique du segment D, ainsi que le restylage de la berline compacte, qui prend désormais le nom de DS N° 4.
Si très peu d’informations circulent pour l'heure à son sujet, on peut sans doute supposer que le N° 7 reposera sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, à l’instar du N° 8 mais aussi des Peugeot 3008 et 5008 ou encore du Citroën C5 Aircross. À la grande différence du N° 8, le DS N° 7 sera multi-énergie.
Dans ce cas, il devrait reprendre les mêmes motorisations que ses cousins techniques, microhybride de 145 ch, hybride rechargeable de 195 ch mais aussi trois déclinaisons 100 % électriques. Pour ces dernières, il s’agira d’une vraie nouveauté pour le modèle, car le N° 7 actuel est uniquement proposé dans des versions thermiques et hybrides.
